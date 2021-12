Fik hug for elendig sikkerhed: Nu vinder billig elbil pris

For nyligt fik den billige elbil Dacia Spring hug af FDM, som direkte fraråder køb af bilen, efter den blot scorede en enkelt stjerne ved sikkerhedstesten hos Euro NCAP ud af fem mulige.

Men trods den tvivlsomme sikkerhed har Dacia Spring nu fået titlen som 'The Best Buy Car of 2022' af en uafhængig jury bestående af motorjournalister fra 32 europæiske lande.

Kåringen foretages af Autobest, og det er første gang i kåringens 21-årige historie, at juryen bag, som blandt andre består af danske Bil Magasinets redaktør, Mikkel Thomsager, har kåret en 100 procent elektrisk bil som vinder af titlen som det bedste bilkøb.

Dacia Spring vandt foran Skoda Fabia og Opel Mokka, som indtog henholdsvis anden- og tredjepladsen.

- Vi er meget stolte over at vinde Autobest 2022 prisen. Den bekræfter, at Dacias filosofi er rigtig. At lave enkle biler, der opfylder kundernes basale behov, siger Denis Le Vot, som er adm. direktør for Dacia.

Foruden titlen som bedste bilkøb i 2022 blev Spring også nummer 1 i den såkaldte Ecobest Challenge 2021.

Her testede juryen, hvor langt 15 helt nye elbiler kunne køre på en opladning i forhold til det officielle tal. Spring kørte 221 km på en opladning, hvilket var 99 procent af den lovede WLTP-rækkevidde.

Den lille elbil er Danmarks billigste elbil til en startpris på omkring 130.000 kroner. Den officielle rækkevidde på en opladning er 230 kilometer.