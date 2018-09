Fik parkeringsbøde for at taste et 'U' for meget: Nu har bilist vundet i retten

En københavnsk bilist slipper for at betale 510 kroner i bøde for at taste sin nummerplade forkert ind på kommunens p-automat

P-automater, der beder dig indtaste din nummerplade, er en win-win for både miljøet og fortravlede byboere, som undgår at skulle løbe tilbage til bilen igen.

Men det fungerer kun, hvis man kan huske sin nummerplade og samtidig sørger for at få slået de rigtige bogstaver og tal ind på trykskærmen. Simple trykfejl har ind til videre resulteret i en række parkeringsbøder, selv om bilisten havde betalt for sin parkering, og det har fået bilistorganisationen FDM til at gå i retten med flere af dem.

Her har man nu fået medhold i, at en københavnsk bilist ikke skal betale 510 kroner for at taste et ekstra 'U' til sidst i sin nummerplade. Bilisten havde fået parkeringsbøden til trods for, at resten af den angivne nummerplade var identisk med den, der sad på bilen.

- Bilisten har jo betalt for parkeringen. Det er jo også tydeligt for enhver, at bilisten har haft til hensigt at indtaste den rigtige nummerplade, hvilket kommunen også erkender. Derfor er vi også tilfredse med fogedrettens afgørelse, siger Casper Schad, der er advokat i FDM's juridiske rådgivning, i en pressemeddelelse.

Kommunen stod fast

Casper Schad påpeger, at det nu er fjerde gang, man vinder en retssag af denne type, hvor en bilist har tastet forkert på en af Københavns Kommunes p-automater. Tidligere har forkerte indtastninger af blandt andet 'I' i stedet for '1' og 'O' i stedet for '0' givet anledning til bøde.

Fejlindtastningerne er sket, selv om man fra kommunens side har forsøgt at hjælpe bilisterne med at tjekke deres indtastninger efter. Inden parkeringen bliver registreret, bliver man præsenteret for en kontrolside, hvor man skal godkende, at man har tastet rigtigt.

Længe inden den nyeste sag endte i retten, forsøgte bilisten at klage over bøden til kommunen og gøre opmærksom på, at bilens nummerplade var identisk med den, der var blevet tastet ind - bare uden et 'U' til sidst. Men kommunen fastholdt her sin afgørelse.

Fogedretten lægger derfor vægt på, at 'det efterfølgende har været muligt for Københavns Kommune at identificere bilen og konstatere, at der var betalt for parkering', skriver FDM.

