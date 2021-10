Filmbil får særlig hæder: Én blandt kun 30

Kan en bil være af historisk signifikans? Det mener de i USA, hvor en særlig Lamborghini Countach LP 400 S fra 1979 er blevet optaget i National Historic Vehicle Register i nationalbiblioteket 'Library of Congress'.

Bilen var nemlig med i komediefilmen 'The Cannonball Run' fra 1981, som af mange betragtes som en af de mest ikoniske bilfilm gennem tiderne.

Nu bliver bilen så optaget i det særlige register over biler, der anses for at have national betydning for USA. Countachen er den blot 30. bil, som er blevet optaget i registret gennem tiderne.

Det oplyser Lamborghini i en pressemeddelelse.

Smuk ser den ud, når den holder i Washington. Foto: Lamborghini

For at fejre bilen, som spillede en hovedrolle i The Cannonball Run for præcis 40 år siden, vil den særlige Countach fra filmen blive udstillet i en uge i en glasmontre i National Mall i Washington, hvor også Lincoln Memorial og Washington Monument har hjemme.

I en uge vil den blive udstillet i en glasmontre. Foto: Lamborghini

Bevare en arv

Målet med registret er at 'bevare Amerikas bilarv for fremtidige generationer,' som det lyder på registres hjemmeside. Det er, selvom flere af bilerne på listen, ligesom Lamborghinien, oprindeligt er fra andre lande end USA.

Blandt de øvrige biler i National Historic Vehicle Register er blandt andet en original militær-jeep fra Anden Verdenskrig, en Shelby Cobra Daytona Coupe, en DeLorean DMC-12, en Volkswagen Transporter og en Ford Mustang.

Lamborghini Countach blev i forskellige afskygninger produceret i næsten 2000 eksemplarer.