Filmbiler ædt af flammerne

Det er ikke ualmindeligt, at biler må lade livet under optagelserne til nye film eller serier.

Oftest sker det for at muliggøre spektakulære scener - som da Pierce Brosnan får skåret sin BMW Z8 i to af en overdimensioneret rundsav i 'The World is Not Enough' - og i enkelte film når dødstallet langt op over 100.

Alligevel vækker det opsigt, at mindst 27 klassiske biler er gået til under optagelserne til en ny HBO-serie. For bilernes bortgang var denne gang ikke en del af manuskriptet, men resultatet af en storbrand, der ramte kulisserne til miniserien 'I Know This Much Is True' torsdag aften.

Det skriver mediet MotorTrend.

Brændt ned til grunden

I anledning af optagelserne var bilforhandleren 613 Automotive i Ellenville, New York, blevet bragt tilbage til cirka 1990 i både udseende og inventarliste.

Forretningen skulle ligne en tidstypisk forhandler af Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile og Isuzu, og streamingtjenesten HBO havde derfor lånt en række Chevrolet-modeller og stillet dem op ude som inde.

Det er stadig uklart, hvor mange biler, der præcis er gået til i branden, men ifølge lokalmediet Poughkeepsie Journal er forhandlerens lokaler brændt helt ned til grunden.

Det betyder også, at en stor mængde filmudstyr er gået op i røg sammen med bilerne.

Ingen kom noget til

Blandt de mere eksklusive modeller, der med sikkerhed er gået til, er en række Camaro- og Corvette-sportsvogne, en muskuløs Chevrolet 454 SS pickup og en Chevrolet Beretta i en sjælden Indy Pace Car-udgave.

Myndighederne efterforsker stadig, hvad der forårsagede branden. Den brød ud klokken 00.45 om natten - længe efter, at filmholdet havde forladt kulissen - og ingen kom derfor noget til.

Streamingtjenesten har sat optagelserne til miniserien midlertidigt på pause. Hvilken betydning, branden får for færdiggørelsen af serien, kendes ikke.

