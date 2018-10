Findes selvkørende biler? 7 ud af 10 kender ikke svaret

Vejbaneassistent, radar, adaptiv fartpilot og automatisk nødbremse.

Det er bare nogle af de systemer, som i øjeblikket finder vej til et stigende antal biler og gør dem i stand til at assistere føreren i en lang række trafikale situationer. Samtidig flirter bilproducenterne med helt at pille rattet ud af deres biler, og begge dele har muligvis haft indflydelse på resultatet i en ny undersøgelse, som den europæiske sikkerhedsorganisation Euro NCAP har lavet.

Organisationen har sammen med analyseinstituttet Thatcham Research spurgt 1567 bilejere fra hele verden om deres kendskab til selvkørende biler - og resultatet er temmelig overraskende: 70 procent af deltagerne tror nemlig, at det på nuværende tidspunkt er muligt at købe en fuldt selvkørende bil.

Det er det ikke, understreger Euro NCAP.

- Ingen bil på markedet i dag tilbyder fuldautomatisk eller selvkørende teknologi, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Ingen klarer Euro NCAP-test

Euro NCAP har om nogen undersøgt sagen. Ud over i mange år at have crashtestet samtlige nye biler, der er solgt på det europæiske marked, har man i forbindelse med undersøgelsen testet assistentsystemerne i 10 nye biler: BMW 5-serie, Ford Focus, Audi A6, DS7 Crossback, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-klasse, Toyota Corolla, Nissan Leaf, Volvo V60 og Tesla Model S.

Alle bilerne kan kombinere adaptiv cruise control, vejbaneassistent og fartpilot og derved assistere føreren under kørsel på motorvejen. Men ingen af bilerne formåede at styre sig selv sikkert igennem alle testfaserne.

Især under en test af bilernes responstid, når en forankørende bil pludselig skifter vejbane for at undgå en forhindring, gik det galt for samtlige systemer. Kun med førerens hjælp lykkedes det at undgå kollision.

Markedsføring skaber forvirring

Undersøgelsen har herefter kigget på, hvordan producenterne præsenterer assistentsystemerne i både brugermanualer og markedsføring. Det generelle billede er, at der begge steder bliver gjort klart opmærksom på, hvilken rolle føreren har, men der er dog enkelte smuttere i særligt markedsføringsmaterialet, der ifølge Euro NCAP er misvisende.

Det får Matthew Avery, der er leder af researchafdelingen hos Thatcham, til at lange ud efter bilproducenterne.

- Nogle bilproducenter designer og markedsfører biler på en sådan måde, at førerne tror, de ikke behøver have kontrol. Bilproducenter går efter at få en konkurrencemæssig fordel ved at henvise til 'selvkørende' eller semi-automatiske' muligheder i deres markedsføring, men det skaber forvirring blandt forbrugerne. Dette forværres af, at nogle systemer gør for meget for føreren, som ender med at blive koblet af under kørslen, siger han til mediet Autocar.

Siden undersøgelsen er blevet offentliggjort, har Nissan og Volvo bekræftet, at de vil ændre ordlyden i deres markedsføring. Mens Nissan vil begynde at kalde systemerne for 'assistentsystemer' og helt holde op med at skrive 'autonom' og 'automatisk', vil Volvo stoppe med at bruge begrebet 'semi-automatisk'.

Også Tesla har ifølge Autocar fjernet muligheden for at tilvælge en 'fuldt selvkørende'-udstyrspakke til Tesla Model S.

