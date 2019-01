Fire Audi-chefer tiltalt for alvorlige lovbrud i dieselskandale

Et øjeblik så det ud, som om dieselgate havde fået lov at blive i 2018.

Efter tre år, talrige retssager, milliardbøder, dårlig PR og en usædvanlig hård detour for dieselbiler i alle størrelser og gørelser, så (udstødnings)gassen ud til at være gået af den ballon, som myndighederne første gang pustede op med afsløringerne af Volkswagens snydesoftware i 2015.

Lige indtil nu. En storjury har ved distriktsdomstolen i Detroit, USA, føjet et nyt kapitel til den langstrakte skandalesag ved at rejse tiltale mod fire ledende medarbejdere hos bilproducenten Audi. De har angiveligt alle spillet en ikke ubetydelig rolle i Audis snyd med amerikanske forureningstests, og det kan de nu risikere lange fængselsstraffe for.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Automotive News.

Anklage: Stod bag software

Audi er en del af Volkswagen-koncernen og blev - efter afsløringerne af VW's snyd med forureningstests - hevet med ind i miseren sammen med Porsche. Koncernbrødrene har alle brugt de samme dieselmotorer med indbygget software, der gjorde dem i stand til at skrue ned for forureningen under test.

Det er storjuryens opfattelse, at de fire chefer, der alle har haft en ledende rolle i Audis arbejde med at udvikle motorer, har overtrådt amerikansk lovgivning på en række punkter. Ifølge Automotive News er de blandt andet tiltalt for økonomisk svindel, at forsøge at bedrage den amerikanske regering og overtræde forureningslovgivningen.

Detroit News skriver, at hver enkelt tiltale kan give op til 20 års fængsel i USA.

Helt specifikt skal de fire have været med til at designe og siden godkende fem Audi-modeller og en enkelt Volkswagen med den samme dieselmotor på 3,0 liter: Audi Q5 og Q7, der blev bygget fra 2009 til 2015, Audi A6, A7 og A8L bygget mellem 2014 og 2015 og endelig Volkswagen Touareg fra 2009 til 2015.

Under arbejdet med at designe dieselmotoren har de fire chefer efter sigende været direkte ansvarlige for at installere den snydesoftware, som senere blev opdaget.

Ikke i USA's varetægt

Ifølge Automotive News giver storjuryen også et bud på, hvorfor de fire chefer har handlet, som de gjorde. For snydesoftwaren kunne angiveligt have været undgået med en større tank til additivet AdBlue.

Havde man installeret en sådan, ville motoren have levet op til forureningskravene - men ifølge mediet, der citerer anklageskriftet, blev det droppet, fordi Audi-modellerne skulle leve op til 'et interval for genopfyldning på 10.000 miles' og have 'et stort bagagerum og et luksuriøst lydanlæg'.

Om det er sandt, skal nu afgøres i en retssal. Ingen af de fire er dog endnu i amerikansk varetægt, men Pietro Zollino, der er talsperson for Volkswagen-koncernen, siger til Automotive News, at man 'samarbejder med justitsministeriet om efterforskningen af enkeltpersonernes adfærd'.

Han tilføjer dog også:

- Det ville ikke være anstændigt at kommentere yderligere på enkeltsagerne.

