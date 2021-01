Fire ville pleje tømmermænd på McDonalds: Mistede kørekortet

For mange er 1. januar lig med tømmermænd, skihop og afslapning på sofaen. Og til tømmermænd kan det være lækkert med fastfood, men man skal sørge for, at man er i stand til at køre bil, hvis man starter den for at hente maden.

Den lektie lærte fire personer, da de blev stoppet med promille i blodet, da de var på vej gennem drive-in-banen på en McDonalds i Viborg.

Det skriver TV Midtvest.

Der er tale om to mænd og to kvinder i alderen 25 til 40 år, som nu alle står til en frakendelse af kørekortet efter deres nytårsbesøg på McDonalds.

Politiet mangler at få svar på den endelige promille baseret på blodprøverne, og resultaterne derfra vil afgøre, om der bliver tale om betingede eller ubetingede frakendelser af kørekortene.

- Vi var derude fra klokken 13.00 til 15.00, og det er noget uventet, at vi tog så mange på så kort tid, siger Peter Justesen, politikommissær hos Viborg Politi til TV Midtvest.

- Der var måske en halv times effektivt kontrolarbejde derude, og så fik man fire. Det er alligevel lidt foruroligende, siger han.

Foruden frakendelse af kørekortet står de fire personer også til at få en bøde.

I Danmark er promillegrænsen på 0,5, og tal viser, at hver femte trafikdræbte mister livet i en spritulykke.

