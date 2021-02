Firmabilister elsker den: Nu kommer der en ny

C-Klassen er blandt de bedst sælgende modeller fra Mercedes-Benz, og nu er giganten klar med den nyeste generation, som kommer med både benzin- og dieselmotorer, samt som plug-in hybrid.

Plug-in hybriden ser særligt lovende ud, for en batteripakke på 25,4 kWh sikrer en officiel elektrisk rækkevidde på 100 km, hvilket er mere end de fleste andre plug-in hybrider kan præstere. Takket være et integreret kølesystem er det samtidig muligt at lade batteriet helt op på omkring 30 minutter med en 60 kW DC-lader.

Både de benzin- og dieselmotorerne i den nye C-klasse er udstyret med integreret startergenerator, som giver bedre acceleration og lavere forbrug ved igangsætning. Systemet gør det samtidig muligt for bilen at ‘coaste’, hvilket vil sige, at motoren for at spare på brændstof selv slår helt fra og lynhurtigt starter op igen.

Kabinen er proppet med udstyr og store skærme. Foto: Mercedes-Benz

Baghjulene styrer med

På den nye C-klasse har man desuden mulighed for at tilvælge en medstyrende bagaksel, som er ny funktion i modellen. Ved hastigheder op til 60 km/t drejer baghjulene modsat forhjulene, og det skulle gøre sving parkering lettere, mens baghjulene omvendt styrer samme vej som forhjulene ved hastigheder over 60 km/t til gavn for stabiliteten.

I løbet af det seneste årti er C-Klassen den bedst sælgende model fra Mercedes-Benz. Siden introduktionen af den nuværende model er der solgt flere end 2,5 millioner eksemplarer af C-Klasse. I Danmark kom der i fjor 2482 nye C-klasser ud at køre.

