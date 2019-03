Firmaer retter ind: Ingen skjulte afgifter ved billeje

Bilnøglen ligger på skranken, booking-papirerne er udskrevet hjemmefra, og ude foran står bilen - skinnende ren og klar til at tage dig ud i ferielandet.

Men inden du når så langt, skal du ofte have visa-kortet frem. For selv om lejeperioden ser ud til at være betalt hjemmefra, så er der lige en ekstra afgift, der skal betales. Ekstraomkostningerne kan komme som en overraskelse, og afgift-finten er tilsyneladende så udbredt, at den har pådraget sig EU's opmærksomhed.

Her har man nu taget affære, kontaktet de fem største udlejningsselskaber i EU og bedt dem ændre praksis. Mere skulle der øjensynligt ikke til, for alle fem vil i nær fremtiden inkludere alle skjulte afgifter i booking-prisen.

Det skriver EU i en pressemeddelelse, som bilistorganisationen FDM har beskrevet.

FDM: Kendt problem

De fem selskaber, der har i indvilget i at rette ind, er Avis, Europcar, Enterprise, Hertz og Sixt. Helt konkret skal de nu ændre tre dele af deres booking-system: Alle afgifter skal være inkluderede i prisen, lejebetingelserne skal fremgå klart og på alle sprog, og så skal det være mere gennemskueligt, hvad man får og må undvære for den oplyste pris - især med hensyn til forsikring.

Hos FDM er man stødt på flere tilfælde, hvor prisen, som danske forbrugere er blevet stillet i udsigt, har vist sig ikke at holde vand. Det påpeger Helle Brasch, der er jurist i bilistorganisationen.

- At det langt fra altid er tilfældet (at prisen holder, red), viser de mange henvendelser, som FDM gennem årene har fået fra medlemmer, der er endt med at betale langt mere for deres lejebil, end de bookede den til. Derfor er det kun godt, at den samlede bookingpris nu bliver uden overraskelser, siger hun til FDM.dk og tilføjer:

- Det er godt for forbrugerne og gennemsigtigheden, og i sidste ende kan det også give selskaberne en højere troværdighed og større kundetilfredshed.

Ikke alle er lige hurtige

Forbrugerne kan dog ikke være helt sikre på ikke at løbe ind i en salgstale, når de henter udlejningsbilen. Ifølge FDM vil det nemlig stadig være muligt for selskaberne at sælge ekstra forsikringer ved skranken.

Mens Enterprise og Sixt allerede har ændret deres praksis, har de øvrige fået lov at vente lidt. De nye retningslinjer vil eksempelvis først gælde fra maj hos Avis, juni hos Europcar og første kvartal af 2020 hos Hertz.

EU-Kommissionen skriver i pressemeddelelsen, at de fem selskaber står for to ud af tre lejebiler i EU. Det er ikke umiddelbart klart, om EU vil fortsætte sin rundringning til de mindre virksomheder, der udgør den sidste tredjedel. EU skriver blot, at man 'fortsat vil holde øje med hele branchen.

Fortsætter selskaberne med at bruge skjulte gebyrer, så 'kan myndighederne vælge at ty til håndhævelsesforanstaltninger', skriver Kommissionen.

