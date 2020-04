Flere bilejere får skader lige nu: - Vi kan ikke anbefale det

Mange bilejere forsøger sig i denne tid med selv at skifte fra vinter- til sommerdæk, men det går ikke altid godt

Det er fristende at spare penge og selv stå for skiftet fra hjulene med vinterdæk til hjulene med sommerdæk på bilen, og det kan man også sagtens gøre, sålænge man har styr på teknikken og det rigtige grej til opgaven.

Efter at landets største online formidler af værkstedsarbejde, autobutler.dk, har oplevet en stigning i henvendelser fra bilejere, som har skader på deres biler efter mislykkedes reparationer hjemme i carporten, advarer de nu mod, at man som bilejer gaber over større opgaver, end man kan overkomme.

Det oplyser autobutler.dk i en pressemeddelelse, og understreger, at det især lige nu er dækskifte, der går galt i hjemmeværkstederne.

- Coronakrisen holder bilejerne hjemme, men vi kan absolut ikke anbefale, at du forsøger dig som gør-det-selv mekaniker. I gamle dage var et dækskifte måske en simpel opgave, men sådan er det ikke længere. Vi har desværre set bilejere fra hele landet, som ender med dyre ekstraregninger fordi noget gik galt, siger Jan Sturm, analysechef ved autobutler.dk.

Typiske fejl Her er de typiske fejl, når du skifter dæk - og prisen for at få udbedret skaden hos mekanikeren. Ødelagte bremseskiver

Udskiftning af skiver og klodser på forhjul: 3-6.000 kr. Ødelagt forhjulsleje

Udskiftning af hjulnav: 4-5.000 kr. (per hjul) Ødelagt undervogn

Undervognsbehandling og reparation: 5-8.000 kr. Ødelagte hjulbolte

Udboring og udskiftning: Fra 1.000 kr. Nye dæk (har kørt med for lavt dæktryk)

Nedslidte dæk - der skal udskiftes. Pris per dæk: 600-1.500 kr. Kilde: Autobutler.dk

Forkert værktøj

Den mest almindelige skade hos danske bilejere lige nu skyldes ifølge autobutler.dk, at mange bruger den medfølgende billige donkraft, som er alt for lille og ustabil til andet end nødsituationer.

- En donkraft må kun løfte bilen på udvalgte punkter. Hvis du glemmer det, så risikerer du at bilen falder ned. Vi ser også mange som sætter donkraften på et ustabilt underlag, som får donkraften til at vælte, når du hiver i dækket, siger Jan Sturm.

Mange skruer også hjulboltene for hårdt eller løst fast, fordi de ikke bruger en særlig momentnøgle, som kan indstilles i styrke. Det ødelægger boltene, så de ikke længere holder hjulet fast.

- Hvis du ikke har strammet hjulene korrekt, kan det desværre give farlige situationer, og vi ser hvert år at biler er blevet totalskadede, efter at have tabt et hjul i høj fart, siger Jan Sturm.

