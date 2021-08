Flere bilgiganter ramt: Må bygge færre biler

Manglen på chips og coronasituationen tvinger flere af verdens største bilproducenter til at skrue ned for produktionen af nye biler

For nyligt måtte Volvo for en stund lukke ned for produktionen af nye biler, da manglen på chips gør det vanskeligt at bygge nye biler.

Nu har manglen på mikrochips så ramt flere af verdens allerstørste bilproducenter, der foruden er ramt af konsekvenserne af coronasituationen.

Således vil den japanske bilgigant Toyota ifølge Reuters reducere septemberproduktionen af nye biler med 40 procent, svarende til cirka 360.000 biler. Årsagerne til, at Toyota er tvunget til at bygge færre nye biler, er både manglen på chips og coronasituationen.

Toyota havde ifølge mediet ellers sørget for at opbygge et stort lager af mikrochips, men en opblussen i coronatilfælde hen over hele Asien har nu gjort, at Toyota ikke længere har chips nok. Dermed er japanerne tvunget til at skære i produktionen på 15 fabrikker.

Ramt igen

Hos tyske Volkswagen vil man heller ikke udelukke, at den aktuelle situation kan få yderligere konsekvenser for produktionen af nye biler. Tilbage i foråret måtte Volkswagen lukke ned for produktionen af nye biler på flere fabrikker på grund af chipmangel, og nu kan det samme ske igen.

- Vi forventer i øjeblikket, at udbuddet af chips i tredje kvartal vil være meget svingende og begrænset, lyder det fra Volkswagen til Reuters.

- Vi kan ikke udelukkende yderligere ændringer i produktionen, lyder det.

Foruden VW og Toyota oplyser Ford, at de midlertidigt vil lukke ned for produktionen af nye biler på deres fabrik i Kansas City, hvor den storsælgende pickup F150 bliver bygget. Her er årsagen også manglen på nye mikrochips.

Hos VW forventer man, at situationen vil blive forbedret ved udgangen af året.