Flere bilister udsat for vejvrede: Viftede med kniv og sparkede buler i bil

To bilister blev onsdag morgen udsat for vejvrede kort tid efter hinanden

Selvom der stadig er mindre trafik på de danske veje på grund af coronakrisen i forhold til normalt, kan trafikken stadig få temperamenterne i kog.

Onsdag morgen blev to bilister udsat for vejvrede af en anden trafikant på Linde Allé i Korsøer

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Tidligt om morgenen kl 6.40 kørte en 45-årig kvinde i sin bil bag en anden bilist. Pludselig standsede han dog op og sprang hen til kvinden, som han overfusede og spurgte, om hun havde travlt.

- Han sparkede flere buler i hendes bil, og derefter kørte hun hastigt fra stedet, oplyser politiet i døgnrapporten.

Kvinden var dog ikke den eneste, der fik vreden at føle.

En 58-årig mand var nemlig kort efter også udsat for vejvrede.

- Han mødte en bilist, som kørte tæt op på siden af den 58-årige og viftede med noget, der lignede en steakkniv, skriver politiet om den episode.

Et vidne, der holdt i nærheden, så begge episoder og på baggrund af forklaringerne fandt politiet lidt senere frem til den formodede gerningsmand til begge episoder af vejvrede. Det var en 30-årig mand fra byen, som blev anholdt klokken 10.30 og sigtet for to tilfælde af trusler. Han blev løsladt efter afhøring klokken 11.50.

Stigende problem

En undersøgelse tilbage fra efteråret 2019 viste, at fænomenet vejvrede er et stigende problem på de danske veje. Undersøgelsen fra GF Fonden foretaget af YouGov analyserede vreden i trafikken blandt 1000 trafikanter i henholdsvis 2017 og 2019.

Undersøgelserne viste blandt andet, at andelen af trafikanter, der inden for det seneste år havde oplevet vejvrede, var steget fra 55 procent til 63 procent. Samtidig havde godt hver tiende af de adspurgte trafikanter i 2019 været udsat for vejvrede én eller flere gange om måneden.

