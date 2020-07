Flere mærker går frem trods blødende bilsalg

Bilsalget har været hårdt ramt af coronakrisen, men det er langt fra gået lige hårdt ud over alle

Godt 675 nye biler. Så mange skulle landets bilforhandlere i gennemsnit have solgt hver eneste dag fra 1. januar til 30. juni i år for at nå samme salgstal som i første halvdel af 2019.

Det er dog kun blevet til 488 om dagen i første halvdel af 2020 – et fald på cirka 28 procent – og det er gået hårdt ud over branchen. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan de enkelte producenter har klaret sig.

Det viser en gennemgang af salgstallene fra De Danske Bilimportører, som FDM har lavet.

Yderpunkterne hedder ifølge bilistorganisationen Mitsubishi og Jaguar. Mens Mitsubishis salgstal er mere end fordoblet med 109 procent, må Jaguar notere et smerteligt fald på 73 procent. Og lige bagefter følger Mazda og Alfa Romeo, der begge er gået cirka 68 procent tilbage.

Mens både Alfa Romeo og Jaguar har siddet på en ganske lille del af markedet i både 2019 og 2020, må Mazda se sin markedsandel falde fra 2,8 procent i første halvdel af 2019 til 1,2 i samme periode i år.

Blandt årets vindere er foruden Mitsubishi også Tesla og Mini, der har solgt henholdsvis 1534 og 460 biler i år mod 1209 og 355 i de første seks måneder af 2019.

Fransk bilmærke overhaler

I toppen af salgslisten skal der til gengæld mere end en coronakrise til at ændre på magtforholdet.

Ifølge FDM holder Volkswagen, Peugeot og Toyota her fast i den første-, anden- og tredjeplads, de også lå på i hele 2019, og de tre mærkers samlede markedsandel er også stort set uændret omkring 30 procent.

Det ændrer dog ikke på, at alle tre har solgt færre biler i år. Der er eksempelvis kun kommet godt 11.000 VW-biler på vejene i år mod knap 17.000 i første halvdel af 2019.

Også VW's tjekkisk slægtning Skoda har set salgstallene falde, men her er det sket i en sådan grad, at mærket i første halvdel af 2020 må overlade fjerdepladsen på salgslisten til Citroën.

Mens franskmændene har bibeholdt markedsandelen på syv procent, er Skodas faldet fra 7,2 til 6,3.

Bilistorganisationen fremhæver også en magtforskydning lidt længere nede på salgslisten, idet Mercedes-Benz nu er blevet det syvende største bilmærke i Danmark.

Luksusmærket er bare 65 biler fra også at overhale Ford på sjettepladsen.

