Flere tusinde danske biler ramt: Kan bryde i brand

Ejer du en plug-in hybrid fra Volkswagen-koncernen, er der mulighed for, at du skal en tur forbi et værksted inden længe.

Volkswagen Group har nemlig opdaget, at en potentiel fejl på en række plug-in hybridmodeller betyder, at der i yderst sjældne tilfælde kan være brandfare i bilerne.

I Danmark drejer det sig om cirka 4500 biler, oplyser Volkswagen Danmark til Ekstra Bladet.

'En sikring i drivlinjesystemet på nogle plugin-hybridmodeller kan i enkelte tilfælde være defekte. I sjældne tilfælde kan det føre til, at denne sikring ikke fungerer korrekt i tilfælde af overspænding,' lyder det fra Volkswagen Danmark om problemet.

Derfor tilbagekalder bilkoncernen de berørte biler, som skal have installeret en isoleringsmåtte som en forebyggende sikkerhedsforanstaltning

Gælder disse biler

Ejerne af de berørte plugin-hybridbiler vil blive kontaktet af Motorstyrelsen i e-boks inden for en uges tid og opfordres af Volkswagen til at booke tid på værkstedet hos deres mærke-forhandler.

Tilbagekaldelsen gælder cirka 4500 biler i Danmark, og de er fordelt på følgende modeller: Audi A3, Audi Q3, Cupra Formentor, Seat Leon, Seat Tarraco, Skoda Octavia, Skoda Superb, Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, Volkswagen Arteon og Volkswagen Multivan, oplyser Volkswagen Danmark.

Til Ekstra Bladet understreger Volkswagen Danmark, at det kun er i ekstremt sjældne tilfælde, at der som følge af en sammenkædning af flere faktorer og omstændigheder kan opstå brandfare.

'Kunderne kan derfor fortsat bruge deres biler,' lyder det fra bilkoncernen om brugen af de berørte biler, indtil de har været forbi værkstedet.