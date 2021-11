Flertal vil have forbud mod fri hastighed

Et flertal af tyskerne går ind for afskaffelse af den frie hastighed på Autobahn

Skal man have lov at køre, så hurtigt som man vil på den tyske Autobahn? Det spørgsmål bliver ofte taget op hos vores naboer mod syd, og selvom der fra politisk side endnu ikke er taget stilling til den frie hastighed på Autobahn, mener et flertal af tyskerne, at der bør være en fartgrænse på 130 km/t.

Det skriver mediet DW på baggrund af en undersøgelse fra ARD, hvori befolkningen er blevet spurgt til deres forhold til den frie hastighed på Autobahn i forhold til indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen.

I undersøgelsen svarer 60 procent af de adspurgte, at der bør indføres en generel hastighedsgrænse på landets motorveje på 130 km/t. 38 procent af de adspurgte svarer, at der ikke skal være nogen hastighedsgrænser overhovedet.

Således er begrænsning af motorvejshastigheden et mere populært klimainitiativ i forhold til andre muligheder, som eksempelvis afgifter på kød og mejeriprodukter.

Åbenmundet F1-kører

For nyligt meldte den tyske Formel 1-stjerne Sebastian Vettel offentligt ud, at han mener, at det er såkaldt 'no-brainer,' hvorvidt der skal indføres hastighedsgrænser på Autobahn eller ej.

Racerkøreren mener, at det både vil spare CO2 og give mere sikre veje, hvis man indfører hastighedsgrænser.

Om der så også er udsigt til, at den frie hastighed afskaffes, er endnu uvist. Blandt de tre partier, som forsøger at danne en ny samlingsregering, er særligt det liberale FDP imod, at der kommer fartgrænser på Autobahn.

- Det ville være bedre med dynamiske fargrænser baseret på øjeblikkelige farer som f.eks. våde vejbaner eller tæt trafik, skrev Christian Lindner, som er leder af FDP for nyligt på twitter.