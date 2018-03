Flittige biltyve på rov i Nordsjælland: Stjal usædvanlig ting

Navigationsanlæg, radioer og mobiltelefoner står ofte højt på indbrudstyvenes liste, når de er på udkig efter velegnede biler at bryde ind i.

Men en eller flere ukendte tyve havde muligvis en lidt anden ønskeliste med sig, da de onsdag gik på rov i en række biler spredt ud over hele Nordsjælland. Eller også var de særdeles uheldige.

Ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport brød tyvene onsdag ind i mindst 15 biler ved at knuse enten en side- eller bagrude.

Det er en del flere, end politikredsen normalt noterer sig på samme døgn, og i de fleste tilfælde fik tyvene traditionelle tyvekoster som tasker, punge, mobiltelefoner og computere med sig.

Et års forbrug af sokker

Det var der dog ikke noget af i en bil i Gentofte, men i stedet kunne tyven løbe med to kufferter, der viste sig at indholde intet mindre end 500 sokker, 100 bælter og 20 par bukser.

20 kilometer længere nordpå i Rungsted Kyst brød en tyv ind i en anden bil, og hvis det var samme person som i Gentofte, og vedkommende syntes, han eller hun havde været heldig med udbyttet her, så må det have været som at vinde i lotto at bryde ind i denne bil.

Ud over en pung, solbriller og makeup stod der nemlig en kurv fyldt med strikketøj i bilen, som tyven tog med sig.

Politiet har endnu ikke fundet den eller de personer, der står bag de mange indbrud, så hold gerne øje med tabte garnmasker på vejene i og omkring Rungsted-området.

