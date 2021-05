Flokkes om ny elbil: 20.000 reservationer på 12 timer

Ford har præsenteret en elektrisk version af den ikoniske pickup F-150, og på blot 12 timer har 20.000 reserveret et eksemplar af den nye el-udgave af Fords storsælgende pickup.

Det fortæller adm. direktør, Jim Farley, til mediet CNBC.

Bilproducenten afslørede den nye elektriske F-150 kl. halv ti om formiddagen onsdag, og torsdag morgen var Fords aktier steget med 3,3 procent.

- Modtagelsen har været fantastisk, lød det fra Farley i et interview med Squawk Box.

- Med 20.000 ordrer allerede er vi kommet godt fra land, sagde han.

Ifølge Farley bliver F-150 Lightning en test af, om elbiler kan blive mainstream i USA.

Modellen starter i hjemlandet til en pris, som begynder ved 39.974 dollars, svarende til cirka 243.000 danske kroner. Lanceringen i USA er planlagt til foråret 2022, og F-150 Lightning kommer i fire forskellige versioner og med to forskellige batteripakker.

Set før

Ford er ikke det eneste firma, som nu har prøvet at opleve stor interesse for en ny elektrisk pickup.

To dage efter Tesla præsenterede den elektriske Cybertruck i november 2019, kunne Tesla-chef, Elon Musk, på twitter oplyse, at 146.000 allerede havde reserveret et eksemplar af Cybertrucken.

Skal man så skynde sig ind på Fords hjemmeside for at blive en af dem, der er tidligt ude med reservationen af en F-150 Lightning?

Nej, det er der ingen grund til. Der er nemlig for øjeblikket ingen planer om, at F-150 Lightning lanceres på det europæiske marked, oplyser den amerikanske bilgigant.