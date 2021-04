Flyver gennem bilen: Autostol dømt livsfarlig

En stol, der river sig løs fra basen og flyver gennem bilen kan blive virkelighed, hvis valget falder på autostolen Chicco Kiros i-Size.

Årets første store autostoletest løfter nu sløret for de alvorlige sikkerhedsfejl, der kan få fatale konsekvenser for de 0-15 måneder gamle børn, som stolen af det italienske mærke er beregnet til.

Det skriver FDM, der sammen med andre europæiske organisationer står bag testen.

- At en autostol river sig løs fra sin base, er meget bekymrende og en meget alvorlig fejl på sikkerheden. At det så endda sker i begge kollisionstest, gør det ikke bedre. Var det sket i et virkeligt uheld, kunne det have fået fatale konsekvenser, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM.

FDM tester hvert år autostole til børn med henblik på montering, betjening og sikkerhed, hvorfra deres anbefalinger også udspringer.

Lever stadig op til EU's krav

Til trods for at autostolen både ved testens frontal- og sidekollision rev sig løs, møder den EU’s typegodkendelse. Det betyder, at det livsfarlige sæde stadig er at finde i butikkerne.

Producenten selv tilbagekalder dog alle stole af den specifikke model Kiros i-Size, der er kommet på markedet efter juli 2020. De omtalte stole kan genkendes på etikette nummeret 030059.

FDM anbefaler, at forbrugere helt undlader at bruge Chicco Kiros i-Size stolen.