Første af sin slags: Elbiler kan få strøm direkte fra fortovet

Hvis den nye ladestander vinder indpas, kan det gøre livet lettere for elbilejere i storbyen

Det er ofte besværet med at tanke strøm, der afholder folk fra at købe elbil.

Og det bliver ikke nemmere, hvis du også bor i storbyen, hvor de færreste har en carport med mulighed for at lave en strømforbindelse.

Men måske den skotske startup Trojan Energy har løsningen.

Virksomheden har udviklet en ladestation, som kan nedsænkes i fortovet, så den forstyrrer mindst muligt i storbyens travle gader.

Et minus ved opladeren er, at den kræver en adapter, som du skal købe hos virksomheden. Foto: Darren Cool

Ladestationen ser ud som et futuristisk kloakdæksel, men aktiverer man det, skyder en stang op, hvorfra det er muligt at tilkoble ens elbil og tanke strøm.

Det skriver Teknikens Värld.

Skal testes i London

Trojan Energy er nu klar til at teste sit produkt. Det skal ske i London-bydelen Brent, hvor der er opsat fem opladningscentraler med hver 15 stik med fem meters afstand.

I en pressemeddelelse skriver selskabet, at det forventer at have 150 opladere i den engelske hovedstad ved årets udgang.