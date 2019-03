Første by i verden: Oslo vil indføre trådløs opladning til taxaer

Den norske hovedstad vil hjælpe chauffører, der ikke har tid til at lade deres elektriske taxa

Næsten uanset hvor i verden man rejser til med fly eller tog, så vil ventende taxachauffører foran terminaler og banegårde være noget af det første, man ser.

Her kan spildtiden være stor for chaufførerne, når det er småt med kunder - og det vil man nu vende til noget positivt i Norge.

Bystyret i Oslo er gået sammen med energiselskabet Fortum om at bygge særlige induktionsladere ned i underlaget på en række taxaholdepladser. Det skal gøre det muligt at lade op uden ledning for hovedstadens voksende antal elektriske taxaer, mens de alligevel står stille.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kræver særlig modtager

Taxaholdepladserne vil i praksis fungere som forstørrede udgaver af de trådløse ladere til mobiltelefoner, som mange bilproducenter er begyndt at bygge ind i kabinerne på nye biler.

Ifølge nyhedsbureauet skal alle norske taxaer være forureningsfrie i 2023. De er med andre ord udpeget til at gå foran i landets omstilling til mere miljøvenlige biler, mens andre nye personbiler først skal leve op til kravene to år senere.

Skal man tro virksomheden Fortum, har lademulighederne indtil videre været en af de største stopklodser for de elektriske taxaer. De tjener kun penge, når de kører, og det kan derfor mærkes på chaufførernes bundlinje, hver gang de må søge mod en ladestation for at få strøm på batteriet.

- Tid er penge, når taxachauffører er på arbejde, siger chefen for Fortums norske ladenetværk, Ole Gudbrann Hempel, til Reuters.

Se også: Tesla skrotter faste servicetjek: Bilerne behøver det ikke

Kræver særlig modtager

Med induktionsladere på holdepladserne kan taxaerne være synlige for potentielle kunder, mens de lader, og - takket være fraværet af ledninger - hurtigt komme derfra, når en kunde byder sig til.

Det kræver dog ifølge Reuters, at elbilerne får installeret særlige modtagere, der kan tage imod den trådløse strøm.

Det er stadig kun ganske få elektriske biler, der fra fabrikken er i stand til at lade batteriet uden kabel. Hos BMW har man i et stykke tid kunne oplade pluginhybridbilen 530e trådløst, og Porsche arbejder angiveligt også på at gøre trådløs opladning muligt i den kommende Taycan elbil.

Herhjemme er det stadig små med elektriske taxaer. På Mors har der dog i flere år kørt tre Tesla-taxaer rundt, og ifølge Bilmagasinet har Dantaxa 4x48 i år udvidet flåden med 10 Tesla Model S, mens konkurrenten Taxa 4x35 har to eksemplarer af Nissan Leaf og en enkelt e-NV200 Evalia på prøve.

Se også: Gyldne tider: 25.000 Porsche-ansatte får kanonhøj bonus