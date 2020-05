Første gang nogensinde: Nu kommer denne Toyota til Danmark

En ny stor SUV med Toyota-logo i front og hybriddrivlinjer under motorhjelmen kommer inden længe til Danmark.

Der er tale om Toyotas største SUV hybridbil, kaldet Highlander, som har plads til syv personer, og som for første gang nogensinde lanceres i Vesteuropa - herunder også i Danmark.

Highlander har indtil nu primært været en spiller på det amerikanske marked, men nu kommer modellen altså også til Europa, hvor den udelukkende vil blive introduceret med hybridmotor. Toyota Highlander får dansk introduktion i starten af 2021.

Et par ton på krogen

Highlander fylder godt i landskabet og måler hele 495 cm i længden.

Den store Highlander er bygget på Toyotas nye platform, som også danner fundamentet i den lidt mindre Toyota RAV4, der blev introduceret sidste år.

Bagagerummet i Highlander sluger 658 liter og har endvidere også yderligere plads til opbevaring under gulvet. Bagklappen er eldrevet og kan åbnes med et vip med foden under bagkofangeren, ligesom begge bagsæderækker kan lægges ned og danne et fladt bagagerumsgulv med 1909 liters plads.

Highlander har desuden mulighed for at trække en påhængsvogn på op til 2000 kg., hvilket er den hidtil højeste trækevne for en hybridbil i Toyotas modelprogram.

Highlander kan potentielt trække op til to tons på krogen. Foto: Toyota

I Europa - og Danmark - fås Highlander udelukkende med en 2.5-liters benzinmotor med separate elmotorer både ved forhjulene og baghjulene, så modellen har firehjulstræk. Under anden sæderække finder man hybridbatteriet.

Hybridmotoren yder 244 hestekræfter og de foreløbige, men endnu ikke endeligt typegodkendte forbrugstal, ligger på gennemsnitligt 15,2 km/l ved blandet kørsel og med en CO2-udledning på 146 g/km.

Highlander er udstyret med anden generation af Toyotas sikkerhedspakke, kaldet Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense-pakken, der er standard i alle udgave af den nye Highlander, indeholder bl.a. automatisk nødbremse med aktiv styreassistent og med registrering af biler og fodgængere både dag og nat samt af cyklister om dagen.

Toyota introducerer Highlander Hybrid i Europa - herunder også i Danmark - i begyndelsen af 2021, hvor også priserne vil blive offentliggjort. Med introduktionen af Highlander vil Toyotas SUV-modelprogram bestå af Highlander, RAV4, C-HR og Yaris Cross.

