Første gang: Selvkørende lastbil må nu køre uden fører

Det seneste halve år har selvkørende biler kørt rundt på offentlige veje i Göteborg. De har holdt sig fra strækninger med fodgængere og cyklister, og bag rattet har der siddet en fører klar til at gribe ind i tilfælde af problemer.

Eksperimentet har tilsyneladende været så stor en succes, at den svenske transportmyndighed nu er klar til at tage næste skridt til kørsel helt uden fører. Køretøjet, der har fået den første godkendelse til at bevæge sig alene ud på offentlig vej, er den elektriske lastbil T-pod.

Den er udviklet af den svenske teknologivirksomhed Einride og skal nu køre i et industriområde i Jönköping. Det skriver svenske SVT.

Må køre på én vej

Bilen er blevet til i et samarbejde mellem Einride og transportfirmaet DB Schenker, og det er også mellem DB Schenkers terminal og lager, at den lille lastbil skal køre.

Einride skriver i en pressemeddelelse, at lastbilen er blevet testet i et aflukket område siden november, og i denne måned bestod den så sin 'køreprøve', en testkørsel med transportmyndigheden. Kun en justering af lys og advarselslys manglede for at få bilen til at leve op til myndighedens krav, forklarer DB Schenkers presseansvarlige, Pierre Olsson, til SVT.

Området, T-pod må køre i, er dog begrænset til én enkelt vej, Skruvgatan, og der skal altid være en person i nærheden til at stoppe lastbilen.

Stopper for andre bilister

Lastbilen bruger ifølge SVT radar til at navigere på sin rute, og kameraer gør det samtidig muligt for en operatør at se 360 grader rundt om bilen undervejs. Den store udfordring bliver dog ikke at få bilen til at navigere udenom forhindringer, påpeger Pierre Olsson.

- En udfordring bliver at få andre bilister til at lade den være i fred og ikke forsøge at få den til at standse. Det vil den gøre, hvis man kommer for tæt på - sikkerheden er høj, siger han til SVT.

Ifølge Einride vil T-pod køre sine første ture mellem terminal til lager dette forår. Myndighedernes godkendelse gælder frem til 2021.

