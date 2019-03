Første litium-mine i Europa: Godt for elbiler

De fleste ved det efterhånden godt: Morgendagens køretøjer bliver elektriske. Væk med forbrændingsmotorerne og frem med batterierne.

En af bilindustriens allerstørste udfordringer er dog, at de moderne batterier kræver sjældne råstoffer i store mængder – råstoffer som litium, der normalt kun udvindes i Afrika eller Sydamerika og ofte under kritisable forhold.

Et vaskeægte mareridt for enhver miljøbevidst og etisk opmærksom producent.

Men nu bliver det hele måske en lille smule nemmere. Europas første litium-mine er lige om hjørnet i Finland, og folkene bag kigger nu mod bilindustrien som de oplagte investorer.

Det fortæller Automotive News Europe.

Sporbare råstoffer

- Vi kan se, at bilindustrien også er meget interesseret i at investere i miner, hvilket aldrig er sket før, for at sikre kilden til råstoffer og have kontrol over, hvor materialerne til deres batterier kommer fra, siger Pertti Lamberg, som er administrerende direktør i det finske mineselskab Keliber Oy ifølge Automotive News.

Mineprojektet, der står til at koste i omegnen af 1,8 mia. kroner at få op at køre, vil ikke kunne levere nok litium til at gøre Europa selvforsynende. Men det vil være et skridt på vejen, og firmaet bag forventer at kunne levere det første batteri-klare litium i udgangen af 2021.

- En betydelig mængde litium ville komme fra Europa og ende i europæiske biler, siger Pertti Lamberg.

- Vores materialer vil være sporbare, og så ved vi også, hvad vores miljømæssige aftryk vil være for hvert eneste ton litium, vi sælger, siger han.

Ingen firmaer nævnt

Selv om ambitionerne er store hos det finske mineselskab, vil direktøren endnu ikke sætte navne på interesserede parter i bilindustrien.

Da Automotive News adspurgte en topchef hos bilfabrikanten Daimler om udsigten til at investere i miner, var der forsigtig optimisme at spore.

Andreas Hintennach, som er senior manager i firmaets Group Research Electrochemistry - en afdeling med specialister, der blandt andet undersøger alle led i bilernes forsyningskæde - var dog ikke ude med de helt store tilkendegivelser endnu.

- Det er plausibelt, lød det korte svar.

