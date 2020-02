For første gang: Elmotoren sælger mere end den manuelle gearstang

For nogle mennesker har gearstangen en særlig forbindelse til det sted i hjernen, der udløser endorfiner.

Det kræver både teknik og øvelse at mestre den vitale del af bilen, men når det lykkes, kan det sende en bølge af opium-hormoner gennem blodbanerne. Og det er nemt at blive afhængig af.

Ikke desto mindre er gearstangen på retræte i USA. Ifølge Finans har de amerikanske bilforhandlere de senere år haft stadigt sværere ved at sælge biler med manuel gearkasse, og sidste år nåede det så et punkt, hvor biltypen måtte se sig slået af elbilerne på salgslisterne.

Det er ifølge det amerikanske medie Green Car Reports første gang nogensinde.

Se også: Bill har kørt 1,2 millioner km i en Porsche: - Jeg kunne ikke tro det

Nichebiler i USA

Mens elbilerne er kendt for deres gearløse accelerationsevner, skal man som hovedregel have en benzin- eller dieselbil for at få adgang til den fem- eller seksbenede lykkespreder.

Hverken elektriske motorer eller manuelle gearkasser har dog bred appel hos de amerikanske bilkøbere.

Hvor der i 2012 sad en traditionel gearstang i 6,8 pct. af de biler, der blev solgt i USA, var det kun tilfældet i 1,1 pct. af de biler, der blev indregistreret i 2019. Samme år kunne elbilerne bryste sig af en markedsandel på 1,6 pct. i USA - et lille hop frem fra 1,5 pct. i 2018.

Ifølge Green Car Reports, der har tallene fra analyseinstituttet JD Power, blev der solgt 270.000 elbiler i USA i 2019. Til sammenligning solgte Ford samme år knap 900.000 eksemplarer af pickuppen Ford F-150 alene - en model, der kun fås med diesel- og benzinmotorer.

At elbilerne ikke har gearkasser, som vi kender dem fra benzin- og dieselbiler, er dog ikke ensbetydende med, at køreoplevelsen er mindre involverende. Her er det dog i højere grad fornuften end hypofysen, der bliver påvirket, når man eksempelvis gør brug af elmotorens evne til at regenerere strøm ved opbremsninger.

Se også: Tesla tilbagekalder 16.000 biler: Bolte kan ruste