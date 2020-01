For mange snyder med p-skiven: Her indfører de strammere regler

Frederiksberg Kommune vil have bilister til at bruge p-skiven mindre, når de skal parkere

I Frederiksberg Kommune har det været muligt at parkere sin bil gratis i to timer, hvorefter man har kunnet stille p-skiven flere gange for at forlænge sin parkering og dermed potentielt holde mange timer gratis. Men den fidus skal det ikke længere være muligt at benytte sig af.

Fra årsskiftet skal bilisterne i mindre grad have fat i p-skiven, når de parkerer på Frederiksberg. Parkeringen skal i stedet registreres digitalt via parkerings-apps eller parkeringsautomater, og p-skiven skal kun i brug på steder med tidsbegrænset parkering.

Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

- Der vil stadig være to timers gratis parkering på Frederiksberg, men det er ikke længere muligt at stille p-skiven flere gange for at undgå betaling. Det vil give flere ledige parkeringspladser til byens borgere og andre, der har ærinde i byen, siger borgmester Simon Aggesen (C), som lægger vægt på, at ændringen vil give flere parkeringsmuligheder for borgerne.

Forhindre snyd

I Frederiksberg Kommune har de konstateret, at mange, som ikke bor i kommunen, har udnyttet reglen om, at man kan parkere gratis i to timer.

- Mange går ned og rykker på p-skiven, og på den måde kan de blive ved med at holde gratis. Men ved at indføre en digital p-skive, vil det ikke længere være muligt at snyde, sagde Simon Aggesen til TV 2 Lorry i sommer, da en enig kommunalbestyrelse havde besluttet at ændre reglerne.

Det vil stadig være gratis at parkere el-biler, og beboerlicensen vil koste det samme som før for de mere miljøvenlige biler, mens det bliver dyrere for de biler, der forurener mest.

Giver ikke bøde – endnu

Glemmer man de nye regler, når man parkerer i Frederiksberg Kommune, vil man i en periode slippe for en parkeringsafgift. I en overgangsperiode vil bilister, der overtræder reglerne første gang, få en påmindelse frem for en p-afgift. Overgangsperioden løber fra 1. januar- 30. juni 2020 og skal være med til at udbrede kendskabet til de ændrede parkeringsregler.

Parkeringsordningen digitaliseres, så man i p-zonen skal tilmelde sig med digital billet, uanset hvor længe man skal parkere. For at gøre det lettere at købe en parkeringsbillet, oplyser kommunen, at de vil opstille flere parkeringsautomater.

P-skiven skal fremover kun bruges på steder med tidsbegrænset parkering. Det kan for eksempel være parkeringspladser, hvor man kun må holde i 30 minutter.

