Forældre vil have mere politi på skoleveje: - Et reelt problem

Netop i disse uger er danske politibetjente i færd med at holde øje med trafikken ved landets skoleveje i forbindelse med skolestart efter sommerferien.

11.808 gange har politiet i årets syv første måneder i 2019 haft bødeblokken fremme, fordi bilister har kørt for stærkt omkring danske skoler.

Den høje fart er også noget forældre til skolebørn har lagt mærke til. I en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring mener mere end hver tredje af de adspurgte, at politiet bør føre mere kontrol i områder med skoler.

Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarer 36 procent af de adspurgte, at politiet bør føre mere kontrol, mens 11 procent peger på flere skolepatruljer som en måde at få bugt med bilisternes fart på.

For høj hastighed - hver dag

I samme undersøgelse siger mere end halvdelen af de adspurgte, at der bliver kørt for hurtigt ved deres eget barns skole.

30 procent svarer, at der bliver kørt for stærkt hver dag ved deres barns skole. 16 procent svarer, at det sker flere gange om ugen, mens 23 procent svarer, at der ikke bliver kørt for stærkt ved deres barns skole.

Hastighed ved skoleveje Undersøgelse af forældres forhold til fart på skoleveje

Synes du, der bliver kørt for hurtigt ved dit barns skole? Ja, hver dag - 30 procent Ja, flere gange om ugen - 16 procent Ja, en gang om ugen - 4 procent Ja, sjældnere - 6 procent Nej - 23 procent Ved ikke - 21 procent Mener du, at der er behov for yderligere tiltag for at nedsætte hastigheden ved dit barns skole? (Flere mulige svar) Ja, flere skolepatruljer - 11 procent Ja, mere politikontrol - 36 procent Ja, andet - 10 procent Nej - 35 procent Ved ikke - 17 procent Kilde: Undersøgelsen er gennemført af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring blandt 1.560 adspurgte

At så mange forældre bekymrer sig for den høje fart omkring skoler, viser, at problemet bør tages seriøst, mener Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Både de mange sager om hastighedsforseelser og forældrenes ønske om mere kontrol viser, at der er et reelt problem. Det kræver først og fremmest en adfærdsændring hos bilister, når de kører ved skoler, men den kan øget politikontrol formentlig hjælpe på vej, siger Henrik Sagild.

- Vi kan se, at mange forældre mener, skolepatruljer er gode at have i gadebilledet omkring skoler, da de er med til at gøre opmærksom på, at der er svage trafikanter i området, ligesom fartdæmpende foranstaltninger som heller og vejbump ofte har vist sig effektive til at adfærdsregulere hos bilister, siger han.

Hos politiet har man også lagt mærke til, at man bilister har for travlt, når de bevæger sig rundt på vejene langs skoler.

- Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn, eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne. For sikkerheds skyld gennemfører vi også kontroller i år, lød det Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse, hvor politiet offentliggjorde, at de i disse uger holder særligt øje med bilisters fart ved skoleveje.