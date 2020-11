Forbindes med 17 dødsfald: Tilbagekalder syv millioner biler

Bilgiganten General Motors (GM) tilbagekalder nu syv millioner pickupper og SUV'er på globalt plan. Alle bilerne er udstyret med airbags, der er linket til 17 dødsfald i USA.

Det skriver flere medier, blandt andre CNN.

Det er National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), der har beordret den amerikanske del af tilbagekaldelsen, efter NHTSA afviste GMs argumenter om, at denne udgave af airbaggene ikke skal udskiftes.

Tilbagekaldelsen vedrører biler med potentielt defekte airbags fra firmaet Takata. Det nu konkursramte firma - og de fejlbehæftede airbags - blev verdensberømte, da flere af airbaggene eksploderede.

GM har tidligere tilbagekaldt 800.000 biler med Takata-airbags, men firmaet havde argumenteret for, at tests havde vist, at airbag-udgaverne i de resterende biler ikke var ramt af fejlen.

NHTSA afviste dog de påstande, hvorfor i alt syv millioner biler nu tilbagekaldes.

'NHTSA konkluderede, at de pågældende GM-airbags er i fare for denne samme eksplosionstype efter langvarig udsættelse for høj varme og fugtighed som andre tilbagekaldte Takata-airbags,' skriver NHTSA.

Forgængeren delte vandene: Så vild bliver ny elektrisk Hummer

Gælder disse modeller

GM oplyser, at de vil acceptere NHTSAs beslutning og tilbagekalde de syv millioner biler, hvoraf flest er solgt i USA, mens 1,1 million biler tilbagekaldes i den resterende del af verden.

De berørte modeller er Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban og Chevrolet Tahoe, samt GMC Sierra og GMC Yukon, og alle bilerne er produceret mellem 2007 og 2014.

Ifølge tal fra Bilstatistik.dk findes der i dag i Danmark 83 eksemplarer af de specifikke bilmodeller med første registreringsdato mellem 1. januar 2007 og 31. december 2014. Det er uvist, om biler kørende i Danmark er berørt af tilbagekaldelsen.

Mange danske biler ramt: Kan bryde i brand