Forbud mod salg af benzin- og dieselbiler kan rykke endnu tættere på

I Storbritannien overvejer premierminister Boris Johnson angiveligt at rykke et forbud mod salg af benzin- og dieselbiler frem til 2032

Som Ekstra Bladet for nyligt fortalte, har den britiske premierminister, Boris Johnson, planer om at forbyde salg af nye biler, som ikke er nul-emissionsbiler fra år 2035.

Et forbud mod benzin-, diesel- og hybridbiler er allerede planlagt til at skulle træde i kraft i 2040 i Storbritannien, men premierministeren mener, at det er for sent, hvorfor han luftede planerne om at indføre forbuddet allerede fra år 2035.

Men forbuddet kan komme endnu tidligere.

For ifølge transportsekretær Grant Shapps arbejder Boris Johnson og regeringen på at indføre det planlagte forbud mod salg nye benzin-, diesel- og hybridbiler allerede fra år 2032 – altså om 12 år.

Det er tre år tidligere, end Johnson sagde for nyligt og otte år tidligere end den oprindeligt planlagte deadline.

Det skriver Automotive News Europe.

Forbuddet vil betyde, at man kun kan købe nul-emissions-biler, hvorfor det altså er slut med både benzin-, diesel- og hybridbiler, således man kun kan købe biler eller varebiler, som kører på el eller brint.

- Premierministeren sagde i sidste uge, at vi vil gøre det senest i 2035. Vi har sagt 2035 eller endda 2032, siger Shapps til BBC Radio 5 Live.

Til mediet oplyser Shapps desuden, at høringsdokumentet vedrørende forbuddet vil omfatte en mulighed for, at forbuddet træder i kraft i 2032.

Vil være C02-neutral

Den ambitiøse plan om at forbyde biler, som kører på fossile brændstoffer, er et vigtigt element i Storbritanniens plan om at blive CO2-netto-neutral i 2050. Det vil sige, at Storbritannien ikke udleder mere CO2, end der optages i naturen.

I Storbritannien udgør biler, som kører på fossile brændstoffer, stadig størstedelen af nyregistreringer, men fra 2018 til 2019 steg antallet af nye elbiler på vejene med 144 procent ifølge Society of Motor Manufacturers and Traders.

Da det kom frem, at Johnson vil fremrykke forbuddets ikrafttræden til 2035, mødte det kritik fra britiske bilproducenter, som advarede om, at forbuddet vil skade bilindustrien og påvirke jobs.

