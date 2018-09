Ford bygger politibiler, der sniger sig frem i 'stealth-mode'

Ford vil gøre det muligt for amerikanske politi at slukke for den kunstige lyd, som en ny lov forpligter alle elektriske biler til at udsende fra 2020

Det har alle dage været svært at snige sig op på nogen i en bil.

Mens fly, missiler og sågar skibe i mange år er blevet bygget efter særlige stealth-teknikker, der har gjort dem mindre synlige på radar, har man altid været forholdsvis letgenkendelig i en bil. Militæret har godt nok forsøgt at male dem i camouflagefarver, men motorens brummen har ofte afsløret bilen alligevel. Indtil i dag.

Udbredelsen af lydløse el- og hybridbiler har for første gang gjort det muligt for eksempelvis politiet at snige sig uset op på lovovertrædere, hvis patruljevognen, de er kørende i, har en elmotor under hjelmen. Og den funktion er tilsyneladende så vigtig for politiet, at Ford gerne vil beholde den.

I forbindelse med indførslen af en ny lov i USA, der af hensyn til fodgængersikkerhed vil pålægge bilfabrikkerne at installere kunstig lyd i deres el- og hybridbiler, har Ford spurgt myndighederne, om det vil være 'legitimt at udstyre visse køretøjer, der bruges til sikkerhedsmæssige opgaver, med en mulighed for at slukke den krævede fodgængeralarm'.

Eller med andre ord installere en slukknap i producentens patruljevogne. Det skriver mediet The Verge.

Ford satser stort på el

Fords modeller er - måske ikke så overraskende - meget populære i det amerikanske politi, og producenten satser i øjeblikket stort på at udbrede mild hybrid- og pluginhybridteknologi i politiets flåde af patruljevogne.

Ford konkurrerer især med General Motors og Fiat Chrysler-koncernen på markedet for patruljevogne, men Ford er ifølge mediet The Drive dén af de tre, der har de største ambitioner om at elektrificere sine patruljevogne.

Umiddelbart kunne slukknappen og den dertilhørende mulighed for at forblive uset og uhørt derfor ligne et godt salgsargument for Ford. Men det ser dog ikke ud til, at det bliver virkelighed.

En 'utilsigtet' fejl

Fords spørgsmål, som fremgår af det endelige lovforslag, blev nemlig aldrig taget op af den amerikanske trafiksikkerhedsmyndighed NHTSA, fordi det blev stillet efter, at høringsperiodens var afsluttet.

At det overhovedet fremgår af lovforslaget var derfor 'utilsigtet', har en talsmand for NHTSA udtalt til The Verge.

Det er også uklart, præcis hvorfor Ford gerne vil have lov til at bygge en slukknap ind i sine el- og hybridpatruljevogne. Producenten har afvist at kommentere sagen, og den bagvedliggende argumentation, som Ford sendte med sit spørgsmål, er fortrolig.

Den nye lov træder i kraft fra 2020.

