Ford genopliver sportscoupe som moderigtig SUV

- Sjælen er en GTI, formen sportscoupe.

Sådan skrev Bilmagasinets Christian Frost i 1999 om den nye Ford Puma 1,4i, da han havde testet den. Puma var dengang Fords bud på en lille bil, der forenede danskervenlige priser med sportslige køreegenskaber.

Nu er bilen genopstået, og selv om sjælen muligvis stadig er GTI, er formen en helt anden. Puma skal være Fords alternativ i den voksende klasse af kompakte crossovere, og udover forlygterne er der derfor ikke mange synlige fællestræk mellem første og anden generation.

Ifølge Ford bliver der dog stadig tale om en køreglad bil. For at sikre det vil bilen kunne fås med en trecylindret benzinmotor på op til 155 hestekræfter, der bliver hjulpet på vej af et hybridsystem på 48-volt.

Kigger mod Mini

I lighed med første generation af Puma er den nye model bygget på samme platform som Fiesta. For at differentiere de to modeller har Ford dog valgt at give Puma længere akselafstand og større sporvidde, ligesom undervognen er blevet optimeret.

- Puma tager de skarpe og involverende køreegenskaber, som kendes fra den nye Fiesta, et skridt videre. En ny og stivere opbygning af bagakslen, større støddæmpere, stivere bøsninger i undervognen og reduceret friktion giver et chassis, der uden problemer vil være klasseledende, når det kommer til dynamik og køreegenskaber, skriver Ford i en pressemeddelelse.

Foto: Ford

Foto: Ford

Ifølge Automotive News Europe vil Ford Puma størrelsesmæssigt placere sig mellem Ford EcoSport og Kuga.

Det betyder, at modellen skal slås om købernes gunst med biler som Volkswagen T-Cross og Nissan Juke. Det er dog ikke disse biler, Ford selv har i kikkerten.

- Bilen skal tiltrække købere fra premiummærkerne. Især Mini er vigtig, siger Sigurd Limbach, der er produktchef for Ford Europas mindre biler, til Automotive News.

Satser på sikkerhed

For at lykkes med den opgave skal Ford bruge mere end 90'er romantik og hestekræfter. Derfor har producenten arbejdet med interiøret, der nu med Fords egne ord 'føles både lækkert og dyrt'.

Det indebærer blandt andet et digitalt instrumenthus og muligheden for at få monteret et B&O-anlæg med 10 højtalere og en forstærker på 575 watt. Dertil kommer et væld af sikkerhedssystemer, der blandt andet inkluderer vognbane- og blindvinkelassistenter, ligesom Ford Puma kan hjælpe med at styre udenom forhindringer.

Selv om de elektriske alternativer i klassen bliver flere - med Peugeot e-2008 som nyeste tilføjelse - er der ifølge Automotive News ikke planer om en fuldt elektrisk eller pluginhybridversion af Puma i den nærmeste fremtid.

Danske priser er endnu ikke offentliggjort, men Ford Puma vil efter planen nå til Danmark i begyndelsen af 2020.

Foto: Ford

