Ford har store forhåbninger til ny SUV

Vil du have en hybridbil, du kan slutte til stikkontakten, en som kan køre på ren strøm, men ikke lades, eller en mild-hybrid?

Hos Ford kan du nu for første gang ved en bilmodel vælge mellem alle tre hybrid-muligheder, når den nye udgave af SUV'en Kuga kommer til Danmark i 2020.

Kuga-modellen har været en populær vare blandt de danske bilkøbere. Til og med 30. november er der i år blevet solgt 681 eksemplarer af Kuga. Året før blev der solgt 1377 eksemplarer, mens der i 2017 og 2016 blev solgt henholdsvis 1019 og 1266 eksemplarer.

Den nye Kuga er altså en særligt vigtig model for Ford i Danmark, hvor SUV’er er nogle af de mest eftertragtede blandt kunderne.

Ford vil lokke kunder til den nye generation af Kuga ved at tilbyde Fords hidtil mest elektrificerede model.

Ford Kugas hybridudvalg består af varianterne Kuga Plug-in Hybrid (PHEV), mildhybriden Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV) og Kuga Hybrid (HEV). Derudover fås den nye Kuga også med brændstofmotorer med 2,0- og 1,5-liters EcoBlue-dieselmotor samt 1,5-liters EcoBoost-benzinmotor.

Plug-in bliver bestseller

Hos Ford forventer de, at plug-in-hybriden bliver bestselleren blandt de danske kunder. Helt specifikt er det Ford Danmarks forventning, at Kuga Plug-in Hybrid med 225 hk i udstyrsvarianten ST-Line bliver bestselleren.

Den plug-in-opladelige variant af Kuga har en elektrisk motor, der i samarbejde med Fords 2,5-liters og 4-cylindrede EcoBoost-benzinmotor leverer hele 225 hk. Kuga PHEV bliver Fords første plug-in-hybrid i Europa, der kan køre op til 56 km på ren strøm målt efter den nye WLTP-målemetode.

Batteriet lades op under kørsel, blandt andet via regenerativ indsamling af bremseenergi. En fuld opladning via Fords Wallbox til hjemmet forventes at tage 3,5 time. Wallboxen kan lade med op til 3,6 kWh.

Ford Kuga Plug-in Hybrid fås fra 269.990 kr. for varianten Kuga Trend Plug-in Hybrid med 225 hk hybridteknologi.

Alternativt kan man vælge Kugas mildhybridvariant EcoBlue Hybrid, som kombinerer et 48 volts batteri med Fords 2-liters EcoBlue-dieselmotor, der tilsammen yder 150 hk og giver bedre brændstoføkonomi. Den nye vifte af Ford Kuga fuldendes med Kuga Hybrid, der kombinerer en 2,5-liters EcoBoost-benzinmotor og en elmotor med litium-ion-batteri samt automatgear. Ved siden af det brede hybridudvalg fås den nye Kuga også med Fords 2,0- og 1,5-liters EcoBlue-dieselmotor samt 1,5-liters EcoBoost-benzinmotor. Dieselvarianterne yder op til 190 hk, mens benzinvarianten yder 150 hk.

