Ford hiver kæmpe-SUV til Danmark: Koster over 1 million

Har du brug for en gigantisk SUV med plads til syv personer og rigeligt med hybridkræfter, har du snart flere muligheder på det danske marked.

Toyota offentliggjorde for nyligt, at deres Highlander-SUV kommer til Danmark, og nu meddeler Ford, at den nye Explorer plug-in hybrid kommer til Danmark efter sommer.

Det skriver Ford Danmark i en pressemeddelelse.

Explorer, som kommer til Danmark i to forskellige udstyrsvarianter, er udstyret med en turboladet 3,0-liters V6-motor med en elmotor, startergenerator og et 13,6 kWh litiumionbatteri. Tilsammen yder drivlinjen 457 hk og 825 Nm, hvilket gør Explorer til Fords mest kraftfulde hybridbil.

Modellen kan køre op til 42 km på ren strøm og op til 32,3 km/l med en CO2-udledning fra 71 g/km. Batteriet oplades med strømstik og via regenerativ bremsning.

Plug-in hybriden kan køre op til 42 km på ren strøm. Foto: Ford

SUV'en har Fords 10-trins automatgear, intelligent firhjulstræk og Terrain Management System med syv forskellige køreprogrammer. Explorer plug-in hybrid har plads til syv voksne passagerer og kan have op til 2500 kg på trækkrogen.

- Den nye Ford Explorer plug-in hybrid er indbegrebet af en alsidig bil. Det er første gang nogensinde, at vi tilbyder en luksuriøs bil, der kan tackle ethvert terræn, trække en båd uden besvær og køre på ren strøm, siger Matthias Tonn, Ford Explorers europæiske chefingeniør, i pressemeddelelsen.

Masser af plads

Ford garanterer, at der i Explorer plug-in hybrid er god plads til syv voksne passagerer med næsten en meters hovedplads på alle tre sæderækker og mere end halvanden meters skulder- og hofteplads på de to første sæderækker.

Den gigantiske SUV har plads til syv voksne passagerer. Foto: Ford

Derudover er kabinen udstyret med blandt andet fem 12-volts stikdåser, dobbelte USB-indgange til første og anden sæderække, 12 kopholdere og 3-zoners klimaanlæg.

Lægger man de to bagerste sæderækker ned, kan der være op til 2274 liters bagage.

Den nye Ford Explorer Plug-in Hybrid kan bestilles nu og forventes lanceret i Danmark efter sommer.

Explorer Plug-in Hybrid ST-Line fås fra 1.027.325 kr. Explorer Plug-in Hybrid Platinum fås fra 1.034.380 kr.

Modellen er desuden en ud af 18 nye elektrificerede Ford-biler, som bliver lanceret i Europa i løbet af 2021.

