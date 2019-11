Ford lancerer elektrisk Mustang: - Det er en ny æra

Bilgiganten Ford har i flere årtier bygget en af verdens mest berømte bilmodeller, nemlig Mustang. Nu vil Ford udvide Mustang-familien med en ny fuldt elektrisk SUV, som får navnet Mustang Mach-E.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

- Ford Motor Company er stolt over at kunne præsentere Ford Mustang Mach-E, der slår ned i markedet som et lyn fra en klar himmel, ligesom Ford T gjorde det i sin tid, siger Bill Ford, virksomhedens bestyrelsesformand, i pressemeddelelsen.

Ford Mustang Mach-E introduceres i Europa fra sommer 2020 og får dansk lancering fra december 2020. Mustang Mach-E vil kunne fås i både baghjuls- og firehjulstrukne udgaver med enten standard eller udvidet batterirækkevidde.

Se også: Her er Ferraris nye coupé: Men ligner den en Aston Martin for meget?

Som du kan se på billederne her, har Mustang Mach-E tydelige designreferencer til den normale Mustang. Signaturtrækkene fra Mustang-familien tæller blandt andet den lange og kraftige kølerhjelm, linjerne langs siden, de aggressive forlygter og de karakteristiske tredelte baglygter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elbilen har et bagagerum bagtil med en volumen på 402 liter. Slår man bagsæderne ned, har Mustang Mach-E 1420 liters opbevaringsplads. Foto: Ford

Store forventninger

Det fremgår tydeligt af Fords præsentation af den nye elektriske SUV, at de har tårnhøje forventninger til modellen.

- Den er specialbygget og kører på ren el, men er stadig en umiskendelig Mustang, og den vil lande på det helt rigtige tidspunkt for vores europæiske kunder, siger Stuart Rowley, Ford Europas præsident.

Ford mener selv, at de har udviklet en elbil, der både holder Mustang-navnet i hævd og får det bedste ud af en SUVs rumlighed ved at placere batteriet i undervognen.

- Uanset om du higer efter den højspændte oplevelse eller den rolige og lydløse køretur, giver Mustang Mach-E dig muligheden for begge dele med en helt unik køredynamik, der bevarer den umiskendelige fornemmelse af Mustang-frihed, siger Ted Cannis, Fords globale produktdirektør for elektrificering.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mustang Mach-E med standard rækkevidde anslås at kunne lade op fra 10 til 80 procents batteri på ca. 38 minutter ved en lynladestation. Foto: Ford

To batterier

Mustang Mach-E vil komme i to forskellige batterivarianter. Standardudgaven har et 75,7 kWh lithium-ion-batteri, og vil man have udvidet rækkevidde, kan man vælge et 98,8 kWh batteri. Sidstnævnte variant med baghjulstræk har en forventet rækkevidde på op til 600 km.

- Mustang Mach-E markerer en helt ny æra for Ford, og vi kunne ikke være mere spændt på at lancere den til vores kunder i Europa. Denne helt nye elbil er så meget mere end bare emissionsfri kørsel. Den tilbyder en helt ubesværet totaloplevelse, siger Stuart Rowley.

Ford vil også tilbyde elbilen i en særlig performance-udgave ved navn Mustang Mach-E GT, der vil kunne klare 0-100 km på under 5 sekunder. GT-udgaven har 465 hk (342 kW) og et drejningsmoment på 830 Nm og vil komme til Danmark fra midten af 2021.

Prisen på Ford Mustang Mach-E starter fra 451.897 kroner for versionen med 75 kWh og baghjulstræk. Mustang Mach-E forventes lanceret i Danmark i december 2020, men kan bestilles fra sommeren 2020 med forventet levering i starten af 2021, hvorfor prisen er beregnet ud fra 2021-afgift.

Med den nuværende afgift ville bilen koste fra 371.000 kroner.

Se også: Elbiler stiger markant i pris: - Det er helt forkert