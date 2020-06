Ford og VW udvider samarbejde

To af verdens største bilproducenter i form af Ford og Volkswagen lancerede i 2019 planer om et større samarbejde, og nu har Ford Motor Company og Volkswagen AG underskrevet samarbejdsaftaler, der udvider deres globale alliance med produktionen af varebiler, elbiler og mellemstore pickup-biler.

Samarbejdet skal sikre, at begge bilproducenter får et større udbytte af stordriftsfordele - så de med andre ord kan få glæde af hinandens udvikling, viden og platforme og dermed også spare penge.

Ford og Volkswagen forventer, at alliancen vil komme både nuværende og fremtidige kunder af begge parter til gode.

Begge virksomheder forventer en fortsat større efterspørgsel på både varebiler og højtydende elbiler verden over, og at stordritfsfordelene kan hjælpe med at udvikle modeller inden for disse kategorier hurtigere.

- I lyset af covid-19 og dens indflydelse på den globale økonomi er det vigtigere end nogensinde for virksomheder at etablere stærke alliancer som denne. Dette samarbejde vil i stort omfang mindske begge vores produktionsomkostninger. Og det vil føre til både bredere distribution af elbiler og varebiler samt en styrket position for begge parter, siger Herbert Diess, Volkswagen Groups administrerende direktør, i pressemeddelelsen.

Parterne forventer, at samarbejdet vil resultere i hurtigere innovation på udvidede modelprogrammer og implementering af nye og relevante produktionsteknologier.

- Denne alliance kommer på et tidspunkt, hvor der er stor entusiasme omkring stadigt mere intelligente og tilkoblede køretøjer. Det skaber en enorm mulighed for yderligere innovation og flere fordele til alle kunderne, som der er stor brug for i forbindelse med verdens udfordringer på transportområdet, siger Jim Hackett, Fords administrerende direktør, i pressemeddelelsen.

Forbliver konkurrenter

Selvom de to parter skal arbejde tæt sammen om at udvikle og bygge nye biler ved brug af hinandens teknologi og platforme, understreger de, at de stadig vil være to forskellige bilmærker.

- Alliancen mellem Ford og Volkswagen omfatter ikke krydsejerskab mellem virksomhederne, der dermed forbliver konkurrenter på markedet, lyder det i pressemeddelelsen.

Konkret skal samarbejdet munde ud i produktionen af en mellemstor Ford-produceret pickup-bil, der vil sælges som en del af Volkswagens varebilsprogram under modelnavnet Amarok fra 2022.

Derudover skal begge virksomheders varebilsforretning forstærkes og udvides i 2021. Det inkluderer en ny Volkswagen-produceret kompaktvarebil baseret på virksomhedens Caddy-model og senere også en 1-tons varebil fra Ford.

Hertil kommer en unik Ford-udviklet elbil i Europa inden 2023, som skal baseres på Volkswagens Modular Electric Drive-teknologi (MEB), der understøtter Fords europæiske mål om nulemission.

Som følge af Ford og Volkswagens nye varebilsalliance forventer parterne at producere op til otte millioner enheder af de to nye varebiler og den nye pickup.