Ford på milliardshopping: Vil bygge ny elbil med Tesla-rival

Ford vil investere 3,3 mia. kroner i den lille elbilproducent Rivian og får til gengæld lov til at låne teknologi

I fremtiden kan bilmærket Rivian måske blive lige så naturligt at diskutere med naboen over hækken, som den nyindkøbte Kia, Mazda eller VW-familiebil er det i dag.

Blandt toplederne i Amazon og Standard Chartered Bank har man længe talt om den vordende elbilproducent, og nu er Ford også hoppet med på den seneste ligusterhæk-sladder. Det sker ifølge Reuters med en investering på hele 3,3 mia. kroner.

Den amerikanske bilgigant bliver dermed en af de største investorer i Rivian, der endnu ikke er begyndt at producere biler. Først næste år går Rivian i gang med at bygge en SUV-model og en pickup, der begge er elektriske, men Ford har allerede nu set sig varm på den underliggende teknologi.

Til gengæld for sin investering får Ford derfor lov til at bruge Rivians såkaldte 'skateboard'-platform til at bygge en helt ny elektrisk model.

Det bekræfter bilgiganten i en pressemeddelelse.

To elbiler på vej

Ford har investeret 11 mia. dollar (i omegnen af 73 mia. kroner) i at udvikle elbiler, og producenten arbejder i øjeblikket på to modeller: En elektrisk udgave af sin mest populære pickup, F-150, og en crossover, der er inspireret af sportsvognen Ford Mustang.

Selv om det er nærliggende at bruge 'skateboard'-platformen - som Rivian selv vil bygge en pickup på - under den kommende Ford F-150 pickup, er det ifølge mediet The Drive ikke Fords plan. Bilgiganten har dog endnu meldt noget officielt ud om, hvilken type bil, aftalen skal munde ud i.

Samarbejdet med Rivian er den anden store partnerskabsaftale, som Ford har indgået i år. Tilbage i januar annoncerede giganten, at man havde besluttet at bygge pickupper og varebiler sammen med den tyske Volkswagen-koncern.

Den første bil, der skal komme ud af det samarbejde, bliver en mellemstor pickup, der skal stå klar i 2022.

Ford-chef: Det vil ikke forstyrre

I januar forlød det også, at VW og Ford ville undersøge mulighederne for yderligere samarbejde om blandt andet selvkørende og elektriske biler. Parterne havde sågar underskrevet en samarbejdsaftale, men ifølge Ford-chef Jim Hackett vil den nye aftale med Rivian ikke have betydning for VW-samarbejdet.

- Det vil ikke forstyrre. Dette er en specifik platform, der hjælper os på områder, som vi ikke har arbejdet på med andre, siger han ifølge Reuters.

I 2022 er det Fords mål at have 40 biler i sit modelprogram, der enten kører med hybridteknologi eller er fuldt elektriske. Ifølge bilgiganten skal samarbejdet med Rivian og den elbil, der kan blive resultatet heraf, ses som et tillæg til det mål.

