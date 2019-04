Ford sætter strøm til nye SUV-modeller

Endelig får vi en rigtig amerikanerbil til Europa.

En af de biler, hvor alt er større end strengt nødvendigt, hvor kopholderne er så tæt på føreren som muligt, og fronten så firkantet og massiv, at den mest af alt ser ud til at være støbt ud af ét stort stykke jern. Ford har valgt at lancere sin Explorer-model i Europa, der ved første øjekast emmer af lave benzinpriser og ret til at bære våben.

Midt i al euforien står det dog hurtigt klart, at Ford har tilnærmet bilen til Europa på et afgørende punkt: Den firehjulede patriot er blevet meldt ind i Obamacare, tvunget til at stemme på Clinton og fordømme Trumps arbejde for at trække USA ud af Paris-aftalen.

For under hjelmen ligger ikke den klassiske, amerikanske V8'er, men en V6-motor med miljøbevidst pluginhybrid-teknologi.

SUV'en vil kun kunne fås som pluginhybrid i Europa, hvilket kort sagt betyder, at forbrændingsmotoren arbejder sammen med en elmotor og et batteri, der skal lades op i stikkontakten.

Til gengæld for V8-bulder får derfor op mod 40 lydløse kilometer på ren strøm, lover Ford. Det er dog ikke ensbetydende med, at bilen har mistet sin evne til at føre både passagerer og en eventuel hestetrailer hurtigt og effektivt gennem ørkenstaterne.

Uanset om turen går gennem Nevada eller Nationalpark Thy, leverer teknologien 450 hestekræfter, og bilen må trække 2500 kilo.

Tre hjerter til Kuga

Elmotoren i den store amerikanerbil er en del af en større satsning hos Ford. Ifølge bilistorganisationen FDM vil producenten allerede i år give otte forskellige bilmodeller et skud strøm. Der er dog stor forskel på graden af elektriske kræfter.

Hvor nogle kun vil kunne fås med mild hybridteknologi, vil andre - heriblandt Explorer - blive lanceret som pluginhybridbiler. Og så er der den nye generation af Ford Kuga, der adskiller sig ved at tilbyde tre forskellige 'grønne' motorer: mild hybrid, hybrid og pluginhybrid.

Den nuværende Kuga-model var sidste år Fords 3. mest solgte model i Europa, men den nye generation har alligevel fået et markant andet udseende. Foto: Ford

Tanken bag motorudvalget til Kuga er ifølge FDM, at køberne på den måde selv kan vælge, hvor meget strøm, de vil have i deres hverdag. Modellen med mild hybridteknologi har en dieselmotor på 2,0 liter under hjelmen, mens hybridudgaven sætter en lidt større elmotor sammen med en benzinmotor på 2,5 liter.

Begge modeller vil selv stå for at lade deres batterier op under kørslen.

Har man lyst til selv at lade bilen op, giver pluginhybriden op til 50 kilometers kørsel på ren strøm. Her arbejder elmotoren sammen med en benzinmotor på 2,5 liter, hvilket ifølge Ford giver en samlet ydelse på omkring 225 hestekræfter.

De elektriske udgaver af Kuga og Explorer kommer ifølge Ford til Danmark næste år. Danske priser kendes endnu ikke.

