Ford satser: Lægger elmotor i danske favoritbiler

12 biler. Så mange eksemplarer af den lille Fiesta-model har Ford i gennemsnit solgt i Danmark hver dag mellem 1. januar og 28. februar i år.

Selv om det er et stykke fra de mest solgte bilmodeller, så har det gjort Fiesta til den amerikanske bilproducents mest populære model herhjemme. Og nu skal bilen med på den grønne bølge. Eller i hvert fald ride med lidt af vejen.

Ford har besluttet at installere mild hybridteknologi i såvel Fiesta som Focus, der er producentens næstmest solgte model i Danmark. Den grønne opgradering vil helt konkret bestå af en ny startergenerator, der også fungerer som elmotor, og et litium-ion-batteri på 48 volt.

Det bekræfter Ford i en pressemeddelelse.

Lader op undervejs

De nye hybridudgaver af Fiesta og Focus vil ifølge Ford blive lanceret næste år. Producenten planlægger at vise dem frem for første gang i næste uge, men indtil da er det småt med detaljerede oplysninger om bilerne.

Ford nævner eksempelvis ikke noget om, hvad hybridteknologien betyder for bilernes brændstofforbrug - ud over at det bliver 'optimeret'. En bil med mild hybridteknologi kræver, som navnet antyder, langt mindre af føreren end for eksempel en pluginhybridbil: En benzinmotor står stadig for hovedparten af arbejdsbyrden, og bilen sørger selv for at lade batteriet op under kørslen.

Man skal altså ikke tænke på at finde en stikkontakt til bilen, hver gang køreturen er slut. Det har til gengæld den bagside, at udbyttet af den elektriske motor ikke er lige så stort som i en pluginhybrid.

Større turbolader

Ifølge Ford vil tilføjelsen af de elektriske kræfter give 'en mere kraftig og responsiv ydelse', når man accelererer i bilen. Og ved efterfølgende opbremsninger vil hybridsystemet så opsamle bremseenergien og bruge den til at lade batteriet op igen.

Motoren, som skal arbejde sammen med den nye startergenerator, er den samme benzinmotor på 1,0 liter, som fås i dag. Den vil dog i hybridudgaven være udstyret med en større turbolader, lover Ford.

Når de to hybridbiler bliver lanceret, vil de slutte sig til den lidt større Mondeo Hybrid, der i øjeblikket er det eneste 'grønne alternativ' blandt producentens personbiler. Ford har dog som langsigtet mål at tilbyde mindst én udgave med elektriske kræfter af hver bilmodel, man har sendt på markedet siden, Focus kom til sidste år.

