Ford tilbagekalder over to millioner biler i USA

På grund af en potentiel fejl på dørene, som i yderste konsekvens kan gøre, at dørene kan åbne under kørsel, tilbagekalder Ford i USA 2,15 millioner biler.

Tilbagekaldelsen drejer sig om flere forskellige modeller produceret mellem 2011 og 2015.

Det skriver Reuters.

Ford har oplyst, at tilbagekaldelsen sker, fordi bilerne potentielt kan have en fejl på dørene, som gør, at de låser op af sig selv, men bilgiganten understreger, at de ikke har kendskab til nogen rapporter om ulykker eller personskader i forbindelse med fejlen.

Den amerikanske bilproducent oplyser videre, at dørlåsene potentielt har en del, som kan revne, og som i nogle tilfælde kan føre til, at dørene ikke kan lukkes. Hvis bilejeren gentagne gange forsøger at lukke døren, kan den midlertidigt lukke, men kan åbne under kørsel.

Tidligere tilbagekaldt

Ford har tidligere tilbagekaldt mere end fem millioner biler på grund af forskellige problemer med dørlåsene og har i den forbindelse sat flere hundrede millioner af dollars af til omkostninger i den forbindelse.

De biler, der nu tilbagekaldes, har muligvis ikke fået udskiftet eller korrekt udskiftet alle dørlåse, da de blev repareret af forhandlere under tilbagekaldelserne, der blev udstedt i 2015 og 2016.

Tilbagekaldelsen dækker nogle Ford Fiesta, C-Max, Focus, Mustang, Fusion, Escape, Transit Connect, Lincoln MKZ og MKC.

I fjor tilbagekaldte Ford næsten 8000 biler i Danmark, da bilerne potentielt kunne bryde i brand på grund af en fejl på batteriet.

Til Ekstra Bladet oplyser Ford Danmark, at der ikke er meldinger om, at biler solgt i Europa skulle være ramt af den nye tilbagekaldelse.

