Fordobler omsætningen: Online-værksteder har fået ekstra travlt

Umiddelbart kunne man tænke, at de danske værksteder har fået mindre travlt på grund af coronakrisen, men det gør sig ikke gældende hos de mekanikere, som gør det muligt at bestille tid og service online.

Hos den digitale formidler af værkstedsjobs autobutler.dk har man fordoblet omsætningen, og ansætter nu flere medarbejdere, for at kunne følge med. Hvert tredje minut, døgnet rundt, tikker der en ny bestilling på en bilreparation ind hos autobutler.dk, som nu holder døgnåbent og samtidig opgraderer med 10 nye medarbejdere.

Det oplyser Autobutler i en pressemeddelelser.

- Samme dag, som landets myndigheder lukkede Danmark ned med opfordringen om at handle online, strømmede bilejerne ind på nettet. Vi har været nødt til at ansætte flere, og holde åbent 24/7 for at kunne følge med, siger Christian Legêne, adm. direktør i autobutler.dk.

På Autobutler har der alene i den sidste uge været over 4000 nye værkstedsreparationer.

Hos autobutler.dk oplever man nu, at coronakrisen tvinger mange værksteder til at blive digitale, hvis de vil sikre sig kunder.

- Vi har vænnet os til at handle via nettet. Coronakrisen har for alvor sat skub i, at vi nu også bestiller serviceydelser digitalt. Det er en fordel for både værksteder og bilejere fordi man slipper for en masse administrativt bøvl og spildtid på værkstedet, siger Christian Legêne.

Som Ekstra Bladet har fortalt, har brugtbilsportalen Bilbasen.dk stadig relativt travlt i denne tid, og også her har man noteret sig, at mere og mere af det, der vedrører sig bil og bilkøb, foregår online.

- Generelt er der en tendens til, at flere dele af bilhandlen foregår online. Mange forhandlere tilbyder i dag eksempelvis at fremvise bilen på video, hvor potentielle købere så har mulighed for at stille nogle af de spørgsmål, som man typisk ville stille under et normalt besøg ved bilforhandleren, sagde Jan Lang, markedsanalytiker ved Bilbasen, i den forbindelse.

Hos Spar Nord vurderer cheføkonom Jens Nyholm, at digital omstilling er et godt eksempel på, hvordan coronakrisen forandrer og udvikler eksisterende virksomheder.

- Coronakrisen er en tvungen mulighed for omstilling især digitalt, og det er bestemt ikke utænkeligt, at de nye forretningsmetoder, som flere erhvervsdrivende praktiserer i disse uger, kan blive en fast del af mange forretninger fremover. Jeg tror, at utrolig mange har opdaget, at videokonferencer og hjemmeopkoblinger med computer faktisk virker, og at det permanent vil ændre den måde, vi arbejder på, siger Jens Nyholm.

