Fordobling på få år: Flere bruger gulpladebilen privat

Som udgangspunkt må man ikke køre rundt i privat regi i en firmabil, hvis den er på gule plader. Man kan dog købe et såkaldt dagsbevis, som giver lov til netop det.

Med et dagsbevis må man nemlig køre privat i en bil på gule plader, og det kan flere og flere se fidusen i.

I 2019 købte danskerne næsten dobbelt så mange dagsbeviser som i 2015.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Er man for eksempel håndværker må man ikke køre privat i sin firmabil, hvis den er på gule plader. Køber man et dagsbevis, får man dog tilladelse til at køre privat i gulpladebilen, og så kan man f.eks. køre haveaffald til genbrugspladsen, hjælpe en bekendt med at flytte eller tage bilen på weekendtur.

De seneste år har flere og flere købt dagsbeviser. I 2019 blev der købt beviser til mere end 89.000 dage. Det er 17 procent flere end i 2018 og tæt på dobbelt så mange som i 2015.

- Dagsbeviser er en god mulighed for dem, der måske kun har brug for en lidt større bil engang imellem, eller for dem, der måske slet ikke har egen bil. Og vi er glade for at se, at flere og flere tager vores app til sig og benytter den til at købe dagsbeviser, siger Jens Otto Størup, der er direktør i Motorstyrelsen.

Kan blive dyrt

Jens Otto Størup understreger samtidig, at det er vigtigt at købe et dagsbevis, hvis man vil køre privat i en bil på gule plader. Det kan nemlig blive dyrt, hvis man ikke følger reglerne.

Ifølge Skat kan konsekvenserne ved at bryde reglerne være, at man skal betale en privatbenyttelsesafgift, at man kan blive opkrævet skat af fri bil for de år, bilen har været i virksomheden eller at man kan få en bøde for ikke at have overholdt skatte- og afgiftslovene.

Man skal købe dagsbeviser til det antal dage, man skal bruge bilen privat. Man kan dog højst købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.

Man køber dagsbeviser ved at logge på Motorregistret med NemID eller digital signatur eller i appen Dagsbevis, som kan downloades i App Store eller Google Play. I appen får man dagsbeviset på mobilen og skal ikke printe en kvittering, som man skal, når dagsbeviset købes via Motorregisteret.

