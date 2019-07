Foreslår højere afgift: Stærke kræfter vil SUV'en til livs

- Komplet overmotoriserede tanks.

Det er, hvad den tyske transportordfører for partiet Die Linke, Ingrid Remmers, ser, når en af de særdeles populære SUV-modeller ruller forbi. Og hun er ikke alene.

Regeringspartiet SPD og Die Grünen deler hendes holdning, og alle tre ønsker at sætte en stopper for den hastigt voksende bestand af SUV-modeller på de tyske veje.

Det skriver magasinet Welt.

CO 2 -forureningen stiger

Baggrunden for partiernes modvilje mod biltypen er ifølge mediet, at SUV'erne generelt har et højere brændstofforbrug end de mindre biltyper, som køberne kommer fra.

- SUV'er forurener markant mere sammenlignet end mindre biler, men bliver i stigende grad købt af mange årsager – højere sædeposition, større trækevne eller brugbarhed i terrænet, siger transportordfører fra SPD, Kirsten Lühmann, til Welt.

Netop SUV-trenden har da også før måttet tage en del af skylden for, at det gennemsnitlige CO 2 -udslip fra nye biler er steget herhjemme.

Ingrid Remmers fra Die Linke mener dog også, at bilproducenterne har et ansvar at tage.

- I stedet for at bygge biler, der forurener mindre, satser bilindustrien nu på at bygge store, tunge og mere forurenende biler. Det er fuldstændig absurd at sætte biler på 1,9 ton til at fragte 80 kilo menneske i gennemsnit, siger hun til Welt.

Bruges som firmabiler

Selv om SPD, Die Linke og Die Grünen er enige om, at SUV-trenden skal stoppes, er der ikke konsensus om metoden.

I regeringspartiet tror man på, at trenden kan vendes ved at gå EU-vejen. Ifølge Kirsten Lühmann skal man stramme skruen på en måde, der presser producenterne til på den ene side at sætte skub i udviklingen af mindre brændstoftørstige motorer, og på den anden side lade de mere miljørigtige biler erstatte SUV'erne på reklamer og lystavler.

Hos Die Linke mener man i stedet, at højere afgifter på særligt firmabiler skal få bilisterne til at kigge mod mere miljøvenlige biler.

Kirsten Lühmann fortæller til Welt, at 80 procent af de SUV-modeller, der indregistreres i Tyskland, bliver brugt som firmabiler. Partiet arbejder derfor i øjeblikket på en model, hvor afgiften bestemmes af, hvor 'grøn' bilen er.

Kørsel skal tælles med

Også Die Grünen er åbne for en differentieret afgiftsmodel, men her er det i stedet vejafgiften, man ønsker at skrue på. Welt skriver, at partiet vil lade antallet af kørte kilometer have indflydelse på regningens størrelse.

- Hvis du kører meget med en bil, der producerer en stor mængde drivhusgas, så skal du betale mere, siger Winfried Hermann, der er transportminister i delstaten Baden-Württemberg, til Welt.

Forslagene er indtil videre blot input i en større tysk debat om, hvordan afgiftssystemet skal se ud i fremtiden. Det er derfor endnu ikke givet, at en af dem vil blive omsat til virkelighed lige foreløbig.

