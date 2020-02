Forgængeren delte vandene: Så vild bliver ny elektrisk Hummer

Engang var de store amerikanske SUV'er med militær-dna kendt som Hummer H1, H2 og H3 elsket af mange og hadet af mindst lige så mange.

De var store som boligblokke og slugte fossile brændstoffer som ikke ret meget andet på fire hjul.

Nu vil General Motors (GM), som ejer Hummer-navnet, genoplive det, men som det hører sig til i 2020 i form af en elektrisk model.

I en pressemeddelelse løfter GM sløret for, hvad vi kan forvente af GMC Hummer EV, som modellen kommer til at hedde.

GMC er et af de brands, som GM ejer, og Hummer-navnet bliver nu til en ny model under GMC-mærket.

GMC Hummer EV bliver mærkets første elektriske pickup, og den får 1000 hk, et tårnhøjt moment og en accelerationstid fra 0-100 km/t på tre sekunder, hvorfor det er oplagt at tænke den hypede Tesla Cybertruck som nærmeste konkurrrent.

Hummer EV bliver angiveligt både lanceret som en elektrisk pickup og en elektrisk SUV.

Basket-stjerne

Indtil videre får vi ikke meget at vide om den elektriske Hummer, men bilen får verdenspremiere 20. maj, så her bliver vi klogere på,hvilke kort GMC får på hånden.

GM oplyser dog, at Hummer EV vil 'generere bemærkelsesværdige tal i forhold til hestekræfter, drejningsmoment og acceleration, samtidig med at bilen giver utrolige evner både på almindelig vej og off-road'.

Bilmærket har indledt et samarbejde med basketball-stjernen LeBron James, som skal være frontfigur for Hummer EV.

- At samarbejde med GMC om introduktionen af Hummer EV er et naturligt partnerskab. Alle kender til min kærlighed til Hummer siden gymnasiet, og jeg er stolt over at være en del af annonceringen af den nye elektriske model, siger LeBron James i pressemeddelelsen.

- Bilen er måske nok stille, men ydeevnen og tallene taler for sig selv, siger han.

På GMCs hjemmeside oplyses det, at modellen vil kunne fås fra efteråret 2021.

