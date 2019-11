Forhandleren er ikke altid bilens sælger: - Kan give problemer

Er du ved at købe din bil hos en bilforhandler, og tænker du, at vedkommende også er sælgeren af bilen?

Så kan du tage fejl, for det er nemlig ikke sikkert, at det er tilfældet.

Forskellige typer salg kan gøre det uklart, hvem man handler med ved køb af brugt bil. Det er vigtigt at vide, hvem man køber bilen af, påpeger FDM, for ellers risikerer man at stå med regningen ved fejl og mangler. Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Der er nemlig andet end bilens stand, alder og antal kørte kilometer, man skal holde øje med, når man køber en brugt bil. Lige så vigtigt er det ifølge FDM at sikre sig, hvem man rent faktisk køber bilen af. Det er nemlig langtfra altid, at forhandleren man køber bilen hos, også er sælgeren.

Forskellige konstruktioner og mellemmænd kan nemlig gøre det svært at overskue, hvem man egentlig handler med.

- Selvom de fleste bilhandler forløber uden problemer, hører vi med mellemrum fra købere, der ikke er klar over, hvem de har handlet med og dermed, hvilke rettigheder de har. Det kan give problemer, hvis bilen efterfølgende går i stykker, eller der opstår uenighed om handlen, siger Sasa Vujovic, jurist i FDM, i pressemeddelelsen.

Sådan er du stillet ved køb af brugt bil Disse typer af brugt bilkøb skal du kende:

Brugt bil købt hos forhandler – Står bilforhandlerens navn på slutsedlen, og er der ikke angivet, at bilen sælges på vegne af anden ejer, så er forhandleren sælger. Der er to års reklamationsret. Formidlingssalg – Bruges af bilforhandleren, der alene formidler kontakt mellem køber og sælger og står for det praktiske. Det er derfor ikke forhandleren, men bilens ejer der er sælger. Det betyder også, at det er bilens ejer, der hæfter for evt. fejl og mangler. Du skal dog som udgangspunkt reklamere til den forhandler, du har indgået aftalen med. Reklamationsretten er to år. Kommissionssalg – Her handler du med forhandleren, der har bilen i kommission for bilens ejer. Ved kommissionssalg er forhandleren den ansvarlige sælger. Reklamationsretten er to år. Privat handel – Her er det tydeligt, hvem der er køber og sælger. Ved privat handel skal du klage direkte til sælger, og evt. uenighed skal løses ved forhandlinger eller ved en domstol. Derfor anbefaler FDM, at I bruger FDMs slutseddel ved privat handel. Kilde: FDM

Hold øje ved denne type salg

Særligt ved de såkaldte formidlingssalg er der ifølge FDM grund til at være opmærksom.

Ved formidlingssalg formidler forhandleren alene kontakten mellem køber og sælger og står for det praktiske. FDM har dog set flere eksempler på, at navnet på bilens ejer ikke er nævnt på slutsedlen, som det skal, eller at køber ikke er klart nok orienteret om, at man i virkeligheden køber bilen af en anden ejer og ikke forhandleren.

- Selvom de fleste brugte biler sælges hos en bilforhandler, kender de færreste forskellen på almindeligt salg, kommissionssalg og formidlingssalg. Men der er stor forskel på, hvordan og af hvem man køber bilen. Derfor er det vigtigt, at man får styr på, hvem man faktisk handler med. Ved man ikke, hvem man skal klage til, hvis der er fejl på bilen, risikerer man selv at stå med regningen, siger Sasa Vujovic.

