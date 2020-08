Formel 1-bil til gadekørsel: Nu tester de denne bil på bane

Når det ikke er muligt at få en Formel 1-bil indregistreret til kørsel på offentlig vej, kan man snart kigge mod Mercedes-Benz for at finde en bil, der vil være noget af det tætteste, du kan komme på at køre Formel 1-bil på offentlig vej.

Project One hedder hyperbilen, der vil blive bygget i 275 styk, og som i vid udstrækning vil benytte teknologi hentet direkte hos Mercedes' F1-team.

Nu oplyser den tyske bilgigant, at de har påbegyndt tests af Project One på racerbane for første gang.

Således har Mercedes haft adskillige prototype-udgaver af Project One ude på deres egen testbane, idet de er trådt ind i en med tyskernes egne ord 'ny og spændende fase' i udviklingen af hyperbilen.

Målet med testen på banen var især at blive klogere på og få afprøvet både bilens aktive aerodynamik og den heftige motor hentet direkte fra F1.

Project One er spækket med aktiv aerodynamik, der skal sørge for, at bilen klæber til vejen i sving. Foto: Mercedes-Benz

Kan køre på el

De over 1000 hestekræfter, som Project One har, kommer fra en V6-motor på 1,6 liter og i alt fire elektriske motorer - to driver hyperbilens forreste aksel, en er integreret i bilens turbo og den sidste er monteret direkte i bilens forbrændingsmotorer. Motoren kan tage over 11.000 omdrejninger i minuttet, og faktisk er 1,6-liters V6-motoren taget direkte ud af Mercedes-AMG Petronas Formel 1-racer.

Mercedes selv fortæller da også, at båndene mellem Formel 1 og Project One er stærke.

- Project One er den første Formel 1-racer, du kan få synet. Vores højeffektive hybrid-system stammer fra motorsport, har Ola Källenius, bestyrelsesmedlem hos Daimler AG og ansvarlig for udvikling af nye Mercedes-biler, tidligere fortalt.

Accelerationen fra 0-200 kilometer i timen tager Project One seks sekunder. Til sammenligning bruger en Bugatti Chiron hele 6,5 sekunder.

Antallet af hestekræfter i Project One er over 1.000.

Topfarten er over 350 kilometer i timen.

Faktisk kan Project One ifølge Mercedes køre op til 25 kilometer på ren el, hvorfor du i princippet ville kunne tage bilen til bageren uden at fyre op for selve motoren.

Bilen er i kraft af de elektriske drevne forhjul firehjulstrukket, da resten af kræfterne sendes til baghjulene.

