Formel 1-stjerne sælger ud af samlingen: Se de unikke biler her

Den firedobbelt Formel 1-verdensmester og nuværende Aston Martin-kører Sebastian Vettel har besluttet sig for at sælge ud af sin private bilsamling.

De unikke biler er til salg hos bilforhandleren Tom Hartley Jr., og umiddelbart at dømme kunne man godt tro, at den tyske racerkører forsøger at lægge afstand til den seneste af sine tidligere arbejdsgiver, Ferrari, hvor han i flere år har tjent til føden som Formel 1-kører.

I hvert fald er fem ud af de otte biler, som han har sat til salg via forhandleren, af mærket Ferrari. Der er tale om noget af det ypperste fra den stejlende hingst i form af en Ferrari LaFerrari, en Ferrari Enzo og en Ferrari F50, mens Vettel også vil af med sin Ferrari F12 TDF og Ferrari 458 Speciale.

Er solgt

Faktisk er mange af Ferrarierne allerede solgt. Den eneste, man i skrivende stund stadig kan købe, er Enzoen. Foruden Ferrarierne sælger Vettel også en Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, en Mercedes-Benz SLS AMG og en BMW Z8 Roadster.

Både SL65'eren og Z8'eren er også allerede solgt, mens SLS'eren stadig er tilgængelig.

Hvorfor Sebastian Vettel sælger ud af sin private bilsamling melder historien ikke noget om, men det er nærliggende at tænke, at han skal til at køre Aston Martin, da tyskeren i denne sæson skal tørne ud for Formel 1-teamet Aston Martin-Mercedes.

Du kan se de specielle biler, som Sebastian Vettel nu skiller sig af med, i billedgalleriet herunder.

Billedgalleri 1 af 8 Denne Ferrari LaFerrari er allerede solgt. Foto: Tom Hartley Jr. 2 af 8 Den vævre Ferrari 458 Speciale har blot kørt 3000 km. Foto: Tom Hartley Jr. 3 af 8 F50'eren fra 1996 er næsten helt original. Foto: Tom Hartley Jr. 4 af 8 Blot 1200 km har denne Ferrari F12 TDF kørt fra ny. Foto: Tom Hartley Jr. 5 af 8 Den heftige Enzo er stadig til salg. Foto: Tom Hartley Jr. 6 af 8 SLS AMG'eren med mågevingedøre kan også blive din. Foto: Tom Hartley Jr. 7 af 8 Den karakteristiske Z8'er står i 'fantastisk stand.' Foto: Tom Hartley Jr. 8 af 8 Den muskuløse SL65 AMG Black Series har kørt 2800 fra ny. Foto: Tom Hartley Jr.