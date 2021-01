Forsikringen dækker ikke: Hver tredje bilist har begået denne fejl

På en kold morgen, er det fristende at tænde bilen og lade den stå tændt i indkørslen, så bilens varme selv hjælper til at få isen væk fra ruderne. Men foruden at det kan være både ulovligt og skidt for bilens motor at lade den stå tændt i tomgang, risikerer du også at stå med en dårlig sag, hvis nogen skulle finde på at snuppe bilen, mens den holder tændt uden opsyn.

Bliver bilen stjålet, mens nøglerne er i bilen, kan du nemlig ikke være sikker på, at forsikringen dækker.

Alligevel har mere end hver tredje dansker forladt bilen ude af syne i tomgang, viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige.

Det oplyser Gjensidige i en pressemeddelelse.

- Selvom det kan virke harmløst at forlade sin bil for en kort stund, øger man risikoen for et tyveri, og man udsætter samtidig sig selv for en stor risiko rent forsikringsmæssigt. Man skal altid låse sin bil, når man forlader den, uanset ærindets karakter eller varighed. For risikoen er helt reel, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige.

Kender ikke reglerne

Bilister på Fyn og i Jylland er særligt tilbøjeligt til at efterlade bilen i tomgang med nøglerne i. Undersøgelsen viser nemlig, at 42 procent af bilisterne vest for Storebælt har forladt den i tomgang. Øst for Storebælt har 25 procent gjort det samme.

Undersøgelsen fra Kantar Gallup viser desuden, at hver femte dansker ikke kender reglerne for, hvordan forsikring dækker et eventuelt tyveri, hvor bilen holder i tomgang og er ude af syne.