Forsikringsselskab advarer: Farligt at oplade elbilen i sommerhuset

Salgskurverne peger opad for el- og hybridbiler som Tesla 3 og Hyundai Kona, og det samme er tilfældet for sommerhuse. Men de to går ikke nødvendigvis hånd i hånd.

Elbiler skal nemlig bruge strøm, men der er ikke mange sommerhuse, som har en ladeboks i carporten. I stedet vælger nogle at bruge det såkaldte ’mormorkabel’. Det er elbilens nødkabel, som er tiltænkt situationer, hvor man bare lige skal have strøm nok til at komme inden for rækkevidde af nærmeste ladestation.

Men det er ikke en god løsning, lyder det fra Birgitte Ringbæk, der er kommunikationschef ved If Skadeforsikring.

- Vores oplevelse er, at mange elbilejere ikke er klar over de begrænsninger, der knytter sig til nødladernes anvendelse, siger hun.

- Vi har ikke haft alvorlige skader på denne baggrund endnu. Men med mange nye sommerhusejere og et stigende salg af elbiler, kan situationen let udvikle sig.

Risiko for at starte ildebrand

Problemet er, at almindelige stikkontakter i de fleste tilfælde ikke er gearet til at modstå den belastning, de udsættes for, når der skal fyldes strøm på en bil. Stikkontakten eller ledningerne i væggen risikerer at blive overophedet – og i værste tilfælde at bryde i brand.

I mange sommerhuse bliver al strømmen i bygningen trukket fra en enkelt eltavle. Den typiske stikkontakt kan tåle en belastning på 6 ampere, hvilket også er minimumskravet for nødladere i elbiler, men i de fleste tilfælde skal man op på 10 eller 16 ampere.

- Det vigtigste er, at man ikke pakker ’mormorladeren’ i feriebilen og dermed betragter opladningen som problem solved, siger Birgitte Ringbæk.

Et reservehjul i bilen

Hos FDM beretter man om tilfælde, hvor folk har brugt en stikdåse eller kabeltromle til at tilslutte bil og hus. Men det er ulovligt og gør kun opladningen endnu mere farlig.

- De færreste ved, hvad der er på den anden side af stikkontakten inde i væggen. Hvis der er tynde ledninger, bliver de ved stor strømstyrke hurtigt varme. Og så kan det nemt gå helt galt og ende med en brand i huset, siger Tom Westersø Larsen, der er tekniker i FDM, i en pressemeddelelse.

Ifølge FDM skal man betragte nødladeren som ’et reservehjul i bilen’, som man kun tyer til, når der ikke er andre muligheder. Organisationen anbefaler, at man investerer i en korrekt installeret ladeboks. En sådan koster 10-15.000 kroner.

