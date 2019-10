Forslag blev nedstemt: Stadig fri hastighed på Autobahn

Er du en af dem, der trykker ekstra hårdt på speederen på Autobahn på vej på sommerferie, fordi der ikke er hastighedsbegrænsning på mange af de tyske motorveje?

Så er der gode nyheder for dig.

Det tyske parlament, Bundestag, har stemt nej til et forslag fra det grønne parti 'Die Grünen' om at indføre en generel hastighedsgrænse på Autobahn på 130 km/t.

Det skriver blandt andre Deutsche Welle.

Ud af 631 valgte 498 at stemme imod forslaget, hvorfor altså langt størstedelen stemte nej til forslaget, der ellers har skabt stor debat i Tyskland, som er kendt for motorvejene med fri hastighed.

Mere sikre veje

Anton Hofreiter fra Die Grünen havde indledt debatten ved at sige, at hastighedsrestriktionerne skulle have været indført for længe siden, og at indførslen ville hjælpe med at forhindre fatale uheld, nedbringe udgifterne for bilister og nedbringe lydforurening og CO2-udledningen.

- De, der vil gøre motorveje mere sikre og få trafikken til at glide bedre, bør bakke op om hastighedsgrænsen, har han tidligere sagt til DPA ifølge Deutsche Welle.

Tilbage i januar 2019 afviste den tyske transportminister, Andreas Scheuer, også forslaget og udtalte, 'at ideen om at indføre hastighedsgrænser trodser al fornuft.'

I dag er der lokale hastighedsbegrænsninger på omtrent 30 procent af de tyske motorveje, mens der altså er fri hastighed på de resterende.

