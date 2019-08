Forstyrrer kørslen: Mange bilister slår vigtigt sikkerhedsudstyr fra

Næsten hver fjerde synes, at eksempelvis vognbanealarmer er irriterende eller forstyrrende

Bilfabrikker bruger mange penge og ressourcer på at udvikle sikkerhedssystemer, som kan forbedre bilisters kørsel, og som gør os mere sikre på vejene, så vi undgår uheld, men noget tyder på, at ikke alle bilister kan lide, når teknologien blander sig i kørslen.

Det viser en undersøgelse fra det amerikansk-baserede globale marketinginformationsselskab J.D. Power.

De har undersøgt bilejeres forhold til forskellige typer af avanceret chaufførassistentsystemer, og resultaterne viser blandt andet, at mange finder vognbanealarmer forstyrrende under kørsel.

Således tilkendegiver 23 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at vognbanealarmer er irriterende eller forstyrrende.

Bilisternes utilfredshed med systemerne afhænger i høj grad af, hvilken bilproducent de har købt deres bil hos.

Svarene rangerer derfor fra mellem 8 og helt op til 30 procent inden for de forskellige bilmærker, som mener, at systemerne er irriterende eller forstyrrende.

Slår systemerne fra

I undersøgelsen svarer nogle af bilejerne desuden, at de bliver så irriteret over vognbanealarmens indblanding i kørslen, at de slår systemet helt fra.

Ved nogle bilmærker er det helt op til 61 procent af de ejere, som synes, at systemerne kan være forstyrrende, der af og til slår systemet fra, mens det 'blot' er 21 procent hos de, der ikke synes, at alarmerne er irriterende eller forstyrrende.

91 procent af, der ikke finder systemet forstyrrende, vil gerne have det installeret på deres næste bil. Hos de, der finder systemet irriterende, er det kun 63 procent, der vil.

- Bilproducenter bruger en masse penge på avanceret teknologiudvikling, men de konstante alarmer kan forvirre og frustrere chauffører, siger Kristin Kolodgo, administrerende direktør for 'Driver Interaction & Human Machine Interface Research' hos J.D. Power, i pressemeddelelsen.

- Det fungerer ikke, hvis teknologien fremstår som en irriterende forælder. Ingen har lyst til konstant at få at vide, at de ikke kører korrekt, siger hun.

