'Foruroligende': Ny teknologi giver farlige situationer i trafikken

Fire ud af ti bilister har oplevet at blive forstyrret af moderne bilers touchskærme under kørsel, og det er 'foruroligende' nyt lyder det fra Gjensidige Forsikring.

Undersøgelsen er foretaget for Gjensidige Forsikring, og selskabet frygter, at trenden med større skærme med flere og flere integrerede funktioner i biler vil føre til alvorlige ulykker.

- Et lille øjebliks uopmærksomhed kan være nok til, at det går helt galt, og når næsten halvdelen har haft opmærksomheden på touchskærmen og ikke på vejen, er det alvorligt, siger Bjarne Rysstad, kommunikationschef i Gjensidige, ifølge tek.no.

Ikke et fristed

Mediet fremhæver Porsches nye elbil Taycan, Hondas kommende elbil 'e' og Tesla Model 3 som eksempler på biler, hvor store touchskærme fylder meget i bilens midterkonsol, og hvor mange af de funktioner, der tidligere blev betjent via knapper, nu skal aktiveres via touchskærmen.

- Desværre er bilkørsel ikke blevet et fristed, hvor man undlader brugen af skærme, mobiler, tablets og andet. Det er en foruroligende udvikling, siger Rysstad.

Gjensidige Forsikring er ikke de eneste, der bekymrer sig om de store skærme i moderne biler.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, har den svenske biljournalist og -ekspert Håkon Matson udtrykt en lignende bekymring.

- Skærmene bliver større, stadig flere funktioner kan styres fra menuer, undermenuer og under-undermenuer på skærmene. Du skal bare plotte en adresse ind i navigationen, bare ringe til en kammerat, bare justere temperaturen, bare skifte radiokanal eller justere indstillingerne af massagen i sædet. Det stjæler farligt meget opmærksomhed fra vejen, skrev Håkan Matson på sin blog.

